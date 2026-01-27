人夫爽中大樂透一等獎「3770萬全給妻」 下秒回公司繼續值夜班

大陸廣東省佛山一名王姓男子幸運中了體彩大樂透一等獎。（示意圖／翻攝自微博）

大陸廣東體彩微信公眾號近日發布消息，佛山市一名王姓男子幸運中了體彩大樂透一等獎，單張彩票抱回獎金人民幣836萬元（約新台幣3770萬元）。令人意外的是，王先生在得知中獎後，僅將彩券交給妻子保管，隨即趕回公司值夜班，表現相當冷靜。

綜合陸媒報導，王先生回憶，他當天趁著換班空檔外出用餐，隨手對照開獎號碼驗票時，發現自己竟中了一等獎，當下心跳加速，第一時間致電妻子告知喜訊。妻子起初難以置信，還以為他在開玩笑。為讓家人安心，王先生隨即返家，親手將中獎彩券交給老婆。

廣告 廣告

妻子反覆核對多次後，才終於確認中獎事實。短暫的激動過後，王先生想起自己仍有夜班勤務在身，努力平復情緒後，便再次返回公司上班，並未因突如其來的幸運而影響工作責任。隔日一早，夫妻倆一同前往佛山體彩兌獎中心辦理領獎手續。談及中獎號碼的由來，王先生笑稱，是以家人的生日數字進行隨機組合，沒想到竟帶來驚喜。

王先生表示，自己2013年開始購買大樂透，幾乎每期都會下注，但始終抱持理性態度，認為「不中獎就當作支持公益」，將購彩視為生活中的小樂趣。正因如此，當幸運降臨時，才能保持冷靜與清醒。至於獎金規劃，王先生直言將全權交由妻子打理，自己則繼續專心工作，未來也會持續理性購彩。他認為，家庭的和諧與幸福，遠比金錢本身更加重要。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘

乾兒子小俊哽咽送別曹西平 淚吐最後心聲：你可以放心了！

王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金 經紀人傻眼曝實情