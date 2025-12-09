人夫狂點讚正妹辣照！遭法院認「違反婚姻忠誠」判賠償妻子

國際中心／綜合報導

許多戀人當初因相愛選擇攜手步入婚姻，不過婚後抵不過各種生活上摩擦，最終仍走向離婚、甚至撕破臉。土耳其一對夫妻近日為離婚鬧上法院，2人互相宣洩對彼此的不滿，其中妻子因指控丈夫「經常按讚辣妹貼文」，最終男方被認定「違反婚姻忠誠原則」錯誤更大，需支付女方贍養、精神賠償等費用，該判決引發熱烈討論。

綜合《紐約郵報》、《GreekReporte》等外媒報導，一對來自土耳其開瑟里(Kayseri)夫妻，近日雙雙都提出離婚訴訟，並對簿公堂互相指控對方行為不端。妻子聲稱，丈夫經常貶低他且未提供經濟支持，甚至經常在社群與其他女性互動、點讚照片，質疑對婚姻不忠誠。丈夫則反稱妻子嫉妒心強，曾言語侮辱他的父親，在網路發表了冒犯性的言論羞辱他。

廣告 廣告

人夫「常點讚正妹辣照」妻不爽鬧離婚！遭認「違反婚姻忠誠」法院判賠償

法院認定，男子在網路點讚女性貼文的行為違反婚姻忠誠原則。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

對此，法院認定2人關係已經惡化到難以挽回，但認為丈夫的責任更大，在網路點讚女性貼文的行為違反婚姻忠誠原則，因此准予離婚、判丈夫需賠償妻子，同時駁回男方提出的賠償請求。男子不滿結果提出上訴，但法院維持初審法院裁決，仍認定點讚行為可構成離婚理由，更提高賠償金額；最終男子每月需支付1000 土耳其里拉（約台幣732元）贍養費，及30000土耳其里拉（約新台幣2.2萬）精神賠償費。





原文出處：人夫「狂點讚正妹辣照」妻不爽鬧離婚！遭認「違反婚姻忠誠」法院判賠償

更多民視新聞報導

河北彩伽不藏了：台灣是第二個家！曝超絕戰袍：歡迎打招呼

3女入境「下體鼓一包」被攔！竟是「滿滿活蟲塞褲內」還蠕動

20歲妹子靠偷包裹維生！租屋「堆滿戰利品」被警抓包超淡定

