人夫疑偷吃超商女店員！妻怒控「上摩鐵、車震」求償50萬 法官2原因駁回

台中一名女子指控丈夫與超商女店員發生婚外情，稱兩人曾共同出遊、前往汽車旅館，甚至在車內發生性行為，因此向女店員提告求償50萬元，並提交丈夫與家人對話作為證據。然而，對話內容未明指涉對象，影像畫面也不足以證明兩人有親密接觸。法院一審因此判她敗訴，女子不服上訴，二審仍維持原判，全案定讞。

人妻控訴夫與女店員不倫 求償50萬元

台中一名人妻指稱丈夫與公司附近超商的女店員有婚外情，兩人不僅一同前往北港、一中商圈，丈夫還頻繁接送對方，甚至在外用餐後前往汽車旅館，並在車內發生性行為。她發現異狀質問時，丈夫一度摔手機阻止蒐證。人妻更指控女店員曾在去年11、12月到丈夫的工廠宿舍獨處，因而提出侵害配偶權告訴，向女店員求償50萬元。

女店員否認婚外情：影片不足以證明不當行為

女店員則辯稱，蒐證影片只能顯示她或人妻丈夫上下車，並不能證明兩人曾同赴汽車旅館或發生性行為。至於被指控曾前往工廠宿舍，她強調，該處為不特定多數人可進出的公共空間，監視器畫面內也未見任何親密舉動，因此否認有不倫關係。

法院勘驗影像 無法確認車內與駕駛人身分

台中地院法官檢視相關影像後認為，畫面僅看到女店員進入副駕座、人夫進入駕駛座，或小客車自建物內駛出，但均無法確認車內乘客身分，也無法證實兩人共同前往汽車旅館或在車內發生性行為。

對話內容未指向特定對象 證據不足

人妻提出的丈夫與親人對話內容，如「我知道犯錯了」、「如果還跟那女生來往就被車撞死」等語，但法官指出，對話中並未明確指出「她」是何人，無法直接推論所指涉的女性即為女店員，因此難以作為不倫證據。

宿舍影像不具排他性 無法證明共處一室

關於人妻指控兩人在工廠宿舍獨處、且女店員洗澡後僅穿長版上衣的說法，法官認為，影像顯示該宿舍為多人可自由進出的空間，畫面中亦有其他人出入，無法證明兩人曾徹夜獨處。

二審維持原判 人妻確定敗訴

台中地院二審審理後認為，一審對事實認定與法律適用均無不當，遂駁回上訴，全案因此確定，人妻求償50萬元的訴求最終未獲支持。

