人夫約吃早餐變激戰 女同事愧疚說真相...下場曝光

一名人妻小花（化名）某日在社群平台Threads上收到陌生女子小美（化名）留言，自稱是丈夫阿明（化名）的前同事，表示有事情想與她面談。小花出於好奇赴約後，卻被告知丈夫與小美有婚外情，甚至發生性關係。經法院審理，法院認定小美的行為侵害小花權益，最終判決須賠償精神慰撫金30萬元。

根據判決書，小花與阿明婚後育有一名未成年子女，婚姻原本和睦。不過，今年6月21日，小美在小花的Threads貼文下留言，稱自己在小花家樓下，想聊聊。小花同意後見面，小美坦承其於離職後仍與阿明在5月24日、5月31日及6月11日，在車內及汽車旅館發生不倫性行為，並提供LINE對話與個人記事作為證據。對此，阿明也承認不倫行為，小花事後將小美告上法院，求償60萬元。

案件經台中地方法院審理時，小美辯稱，她原本並不認識阿明，而是因工作及孩子就學相關事務，經阿明主動接近後才開始互動。當時她心理狀況不佳，加上經濟、家庭與工作壓力大，阿明便成為她的聊天對象。後來，她才得知阿明已婚並育有子女，阿明卻在了解她的家庭與感情狀況後，持續與她發展不正當關係。

小美表示，阿明得知她將於5月底離職後，更加頻繁與她聯絡，甚至在她休假時傳訊表達思念與不捨，並邀約5月24日一起吃早餐。當天，她將機車停好後，阿明要求她前往汽車停放處，並邀她進入車內鎖門，並要求「幫忙服務」，她出於恐懼未敢反抗而照做。之後，她因害怕阿明掌握把柄，不得已於5月31日再次赴約發生性關係。後續，阿明多次邀約至住家，她均婉拒，最終於6月11日改約至汽車旅館發生性關係，並要求刪除訊息紀錄。

小美提到，隨著事件發展，她察覺阿明是有計畫性接近自己，且她並非唯一受騙者，因此感到良心譴責與極度不安。最終，她拒絕再次見面，並主動聯繫小花坦承過錯，提供手中證據，讓小花得知阿明多次欺騙其他女性，藉此與阿明斷絕關係。

小美也強調，雖然自己確實侵害了小花的配偶權，但她身無積蓄，尚有未償還的學貸，配偶也患有癌症，且還有子女需要扶養，因此無法支付過高的精神慰撫金，請求法院酌情減少賠償金額。

不過，法官查閱小美與阿明的LINE對話後發現，阿明曾詢問：「那天沒有嗨吧」、「很喜歡妳吃吃啊」等訊息，而小美則回覆：「沒有」、「只有喜歡吃吃喔，下面的感受呢」，顯示她是出於自身意願與阿明發生性關係。法官也認為，小美對阿明事後詢問的回應屬正面，並未表現出不情願，因此判決小美須賠償小花精神慰撫金30萬元。全案仍可上訴。

