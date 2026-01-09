人夫約按摩妹開房18次！辯「省抽成費」 妻崩潰提告

阿輝與小花多次出入飯店。（示意圖／翻攝自pexels）





一名人妻琳琳（化名）與丈夫阿輝（化名）結婚32年，發現阿輝多次與一名女子小花（化名）出入飯店，認為阿輝與她不當往來，侵害配偶權。士林地方法院審理後，認定阿輝與小花為已逾越一般社交分際，判決兩人應連帶賠償慰撫金10萬元。

根據判決書，自113年間起，阿輝頻繁與特定女子聯繫，通話時間多集中於深夜，並多次外出未歸，多次在宜蘭礁溪、台北市信義、南港等多地一起進入飯店，超過18次。琳琳提出許多證據，包含通聯紀錄、通話時間分布、訊息往返頻率等資料，主張阿輝與小花互動密切，超過一般朋友往來。

琳琳表示，阿輝明知自己仍處於婚姻關係中，卻與小花在私人空間獨處並有肢體接觸行為，嚴重破壞婚姻信賴基礎，對她造成精神痛苦，因而請求100萬元慰撫金。

阿輝與小花則否認曾有過夜或性行為，主張雙方僅因在台北市林森北路進行按摩服務認識，相約到飯店是為了避免被抽成，以每次3000元進行單純的油壓按摩。小花表示，她並不知道阿輝已婚，是因為太過於害怕才簽下道歉信。

法院審酌雙方說法與事證後認為，琳琳所提出的證據，不足以證明被告確實發生性行為或共同過夜，但根據證據已可認定兩人行為超出一般社交界線，且阿輝在有配偶身分下仍與小花維持不當往來，侵害原告基於婚姻關係所享有的身分法益，構成侵權行為，判阿輝與小花須賠償琳琳10萬元，可上訴。

