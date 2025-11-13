人夫結紮9個月「妻子又懷孕」 直奔醫院檢查：仍有精子

大陸河北一名人夫結紮9個月後，妻子居然又懷孕了，夫妻倆找上醫院，質疑當初手術是否有問題，要求必須承擔流產、營養及誤工等費用。（示意圖／Pixabay）

有些人夫在妻子生過小孩後，選擇做結紮手術，讓另一半不用再受懷孕的苦。最近大陸河北一名人妻透過社群平台抱怨，她的丈夫今年2月到醫院結紮，但經過9個月她卻意外懷孕，丈夫又去醫院檢查才發現精液中仍有精子，質疑醫院動手術時有問題，要求賠償。對此，醫院雖承認有一定責任，但主張人夫未按醫囑定期回院檢查，相對也有責任。

根據陸媒《現代快報》報導，來自河北保定一名人妻近日在社群平台發文訴苦，丈夫今年2月前往保定京濟醫院接受結紮手術，可沒想到過了9個月左右，自己居然懷孕。夫妻倆對於又有新生命到來很詫異，人夫立刻去醫院檢測，沒想到報告顯示他的精液中仍含有精子。

夫妻倆不免覺得是否院方動手術時，發生了差錯，導致結紮手術沒確實完成，要求醫院必須承擔流產、營養及誤工等費用。對此，保定京濟醫院醫務科工作人員表示，院方承認在此事件中「有一定責任」，但強調患者及其丈夫術後未按醫囑定期檢查精液，因此醫院的責任並非全部。

院方進一步說明，患者在結紮手術後，應隔1個月回醫院進行精液常規檢查，連續檢查3次，確認無精子後，手術才算完全成功。然而，該名人夫在術後並未返回醫院完成復查。此外，醫院表示，該名人妻6日帶著懷孕報告單前往反映情況，經核實後得知丈夫手術時間與情況，院方目前已與患者就賠償問題進行溝通，但尚未達成一致。

最後醫務科工作人員強調，院方相當有意願解決問題，但需要綜合考量手術、患者配合度及術後檢查等因素。在消息曝光後，人妻在社群平台的貼文被網友發現已經刪除，不少人認為雙方在協商中，進度如何無從得知了。

