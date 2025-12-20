人夫罵妻「比王八蛋還王八蛋」慘了 法官判賠房產+5萬扶養費原因曝
人夫阿偉2020年因為對妻子小玲動粗鬧上法院，為了求老婆原諒並保住軍職，他親筆寫下悔過書，承諾要是再動手或動口罵人，名下的房子、車子和存款通通歸老婆，還要每月給5萬元扶養費。沒想到平靜日子過不到幾年，阿偉在2024年吵架時再度失控，飆罵妻子「比王八蛋還王八蛋」等不雅字眼，妻子忍無可忍，直接亮出當年的切結書，要求法院強制執行將房產移轉到她名下。
罵「王八蛋」遭妻提告
判決書顯示，2020年阿偉因家暴事件簽下切結書，保證不再辱罵或施暴，否則自願放棄所有財產並支付扶養費。本以為這紙「淨身出戶」的約定能換來太平，沒想到2024年兩人又開戰。小玲控訴老公大罵她「比王八蛋還王八蛋」，氣得告上法院要求履行諾言，把不動產過戶給她。阿偉則辯稱當時是在軍方、妻子娘家等多重壓力下被逼才簽字，還辯白他當時是說「這件事比王八蛋還王八蛋」，是在自言自語，不是在罵人。
法官判定妻子有理原因曝
經過法庭勘驗錄音，音檔裡清清楚楚錄到他對著老婆開砲，語氣非常有針對性，而非含糊的發牢騷。法官認為「王八蛋」這三個字在台灣社會就是明明白白的侮辱，已經嚴重踐踏配偶尊嚴，確實違反了當初的承諾。另外，當初小玲聲請保護令，阿偉是為了平息家暴官司而自願簽署，目的是遏止暴力而非剝奪財產，這種「再犯才罰」的條件完全合法，也沒有違反社會優良風俗。
丈夫沒證據遭施壓簽字
針對阿偉聲稱被娘家或軍中施壓才簽字，法官認為他提不出實質證據，純粹是想推卸責任。加上他想撤銷合約的時間點已超過法定1年期限，程序上完全站不住腳。最終法院裁定阿偉敗訴，必須履行約定過戶不動產給小玲。
