人夫自白「每月5-8次」 小三下跪求和解仍判賠30萬

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名人妻發現老公頻繁「加班」，竟是與女同事黃女偷情，不僅在辦公室多次發生性行為，還趁她帶孩子出國期間登堂入室過夜。人妻憤而提告，黃女事後雖在超商外下跪求和解，法院審理認定，丈夫親筆自白書「每月5-8次」，確認黃女侵害配偶權，判賠30萬元。

判決書指出，原告與丈夫於2014年結婚，育有一子。丈夫與黃女為同事，2023年5月起「超出朋友界線」，在辦公室會議室、茶水間等處偷情，丈夫親筆自白兩人每月發生關係5至8次。2024年初，人妻出國期間，黃女還入住夫妻住所，在主臥共度一夜。

姦情曝光後，兩人仍未收斂，持續透過通訊軟體聯繫，甚至在視訊中裸露私密部位；同年7月，更兩度在彰化某7-ELEVEN停車場及廁所發生性行為，行徑大膽。人妻掌握對話紀錄、截圖與丈夫自白書後提告求償。

黃女辯稱證據是人妻非法取得，且雙方已在超商外「下跪道歉」達成和解；並反指人妻以紅漆在床墊上寫下「談戀愛請找單身男子」等字句，放在她工作地門口示眾，害她精神受創。

但法官審酌，對話紀錄、視訊與自白書均具證據力，且黃女未能提出書面和解證明；至於紅漆床墊一事，法院認為屬情緒反應與合理維權，不構成侵權。最終考量雙方收入與情節，認定求償60萬元過高，改判黃女應賠償30萬元，全案可上訴。

