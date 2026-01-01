人夫與鄰居小三激戰50次 還抱怨：怎沒懷孕

台北人夫與鄰居小三激戰50次，還抱怨怎麼沒懷孕。（示意圖／翻攝自pixabay）





台北一名人妻A女在丈夫B男的Line對話紀錄中，發現他與鄰居C女出軌的證據，內容不但提及，「我們發生過性行為50次吧」等露骨鹹溼對話，甚至還發現老公抱怨跟小三發生多次性行為都沒懷孕。A女一氣之下將C女告上法院，求償100萬元，法院的判決也出爐。

根據判決書記載，A女與B男於2013年結婚，婚後育有1名未成年子女，C女則為同社區的住戶，並且都加入社區群組，B男與C女也因此互動頻繁。A女從Line與IG對話紀錄中發現，B男與C女從2022年起開始交往。內容包括，B男說「2022年的今天」、「我們剛在一起」、「我記得我剛換車我們就有了」，C女則回答，「我沒懷孕」。

A女還出示2人間更鹹濕的對話內容，包括，「晚上碰嗎」、「何時碰」、「我愛你的單純，個性，身體，胸部」、「我的愛很慢」、「下面痛了」、「剛太嗨」、「而且我怎麼做你都沒有懷孕」、「我有吃藥啊」、「我們性行為過50次吧」。

C女則辯稱，2020年開始跟A女一家成為鄰居，2021年開始A女與B男就頻繁爭吵，並在當時得知他們已經在談判離婚，2022年她與B男去泰國時，也多次詢問是否離婚，因此相信B男已離婚，所以她在主觀上沒有侵害A女配偶權的用意。

法院審酌，根據上述證據與兩造身分地位等因素，C女與B男發生性行為，已逾越正常社交行為，對A女造成精神上巨大痛苦，C女應賠償A女精神慰撫金60萬元，全案可上訴。

