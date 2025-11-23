人夫被抓包進出香閨65次！辯稱感情像「哥們」

老公阿吉徹夜未歸，被妻子小梅發現留宿媛媛香閨。（示意圖／翻攝自pexels）





女子小梅（化名）指控老公阿吉（化名）婚後事業順遂，卻開始社交玩樂徹夜未歸，去年下半年更變本加厲，追查後驚覺阿吉竟和媛媛（化名）頻繁約會、進出對方家中，甚至多次留宿香閨，加起來共65次，她怒向法院提告求償，對此兩人辯稱只是「哥們」。

根據判決書指出，小梅方便主張，與阿吉於2021年1月結婚，婚後兩人共同經營服飾品牌，事業也越來越穩定，不過阿吉的私生活也越來越放飛自我，不但社交活動大增，甚至通宵不歸。到了2024年下半年，阿吉更是沒說一聲就在外留宿，讓她心生懷疑，經多次查探後終於揪出真相，原來從2024年10月底到2025年2月底，短短不到半年時間，阿吉竟與媛媛密集來往，長時間待在媛媛香閨，過著「過著刺激的交往生活」。小梅更提出65段影音畫面做為證據，阿吉不僅頻繁進出媛媛家，一起出門慶生還一起出國，也有牽手、依偎、摟抱等行為。

廣告 廣告

媛媛及阿吉辯稱，在阿阿吉婚前就已認識多年，感情像「哥們」或「閨密」，常和共同朋友聚會喝酒，都會互相照顧以確保彼此人身保安全，阿吉身為男性，為維護媛媛的人身安全，所以親自將她送她回家，屬正常行為。

但法官檢視多段出入影像後認為，阿吉穿著、離家時間及長時間留宿的情況，明顯超越正常朋友互動。再加上媛媛明知對方已婚，仍與阿吉建立深厚情感依賴，破壞夫妻共同生活信賴基礎，兩人的關係已屬「婚姻外男女交往」。

法院審酌後，認定小梅求償金額50萬元過高，最終判決阿吉與媛媛須連帶賠償15萬元精神慰撫金，蔡女也因發現阿吉偷吃，正在進行離婚訴訟，婚姻宣告破裂。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥

國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死

屏縣某國中老師陳屍家中！同事嘆：他工作壓力大

