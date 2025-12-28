人夫過世後才知外遇還生子 元配氣炸提告求償200萬

台中一名人夫和小芸(化名)外遇還生子，元配直到丈夫過世才發現，氣炸提告求償200萬，台中地院判賠30萬精神慰撫金。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫和小芸(化名)外遇還生子，元配卻直到丈夫過世，收到認領子女的調解通知，才知道此事，認為已嚴重侵害配偶權，提告要求小芸賠償200萬元，小芸審理時辯稱直到人夫過世才知道他有配偶，但台中地院從兩人和小孩的合照，還有人夫在過世隔天小芸就主動傳訊給人妻「可以給我去看他嗎？求求妳」，認定小芸早已知道人夫有配偶，判決應賠償30萬元精神慰撫金，可上訴。

這名人妻主張，和先生結婚後育有一名小孩，沒想到先生竟與小芸(化名)外遇還生子，兩人並一同出遊、慶生，參與小孩的學校活動，直到先生過世今年7月間，以關係人身份收到認領子女的調解通知，才知道小芸和先生最慢從2016年就開始發生婚外情，兩人更在今年4月1日下午1點多，在她和先生住處的房間內發生性行為。

廣告

人妻不滿表示，小芸最慢從2019年起，就知道先生是有配偶的人，但至2025年4月先生過世為止，兩人維持多年的婚外情，如同一般夫妻互動親密，已逾越一般朋友的正當交往分際，嚴重侵害配偶權，要求小芸賠償200萬。

小芸辯稱，直到人夫死後才知道他有配偶，並無侵害配偶權的故意或過失；並主張200萬元的精神慰撫金過高。

台中地院法官審理時認為，從小芸與人夫還有兩人所生小孩合照、家長會邀請函，證明兩人確實有婚外情；且從今年4月8日人夫過世隔天，小芸就傳送訊息給人妻「可以給我去看他嗎？求求妳」；加上視器畫面顯示，今年4月1日，小芸從人夫和妻子所住的房間出來，並等待電梯下樓時，不僅神色慌張，且躲躲藏藏，可見小芸在人夫過世前早已知道人夫是有配偶的人。

法官認定，小芸最慢從2019年起，就知道外遇的人夫有配偶，兩人卻還共同出遊、發生性行為，造成元配精神上莫大的痛苦，審酌雙方的學經歷、經濟狀況，判決應賠償30萬元精神慰撫金，可上訴。

