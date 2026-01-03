人夫鐵皮屋激戰前女友 遭控性侵...不起訴書成偷吃鐵證

新北市一名人夫婚後多次與前女友藕斷絲連，甚至曾在一處鐵皮屋內發生關係。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名人夫婚後多次與前女友藕斷絲連，甚至曾在一處鐵皮屋內發生性關係。不料事後竟遭該名女子反控性侵，雖經檢方調查獲不起訴處分，但相關法律文書意外寄達妻子手中，這才揭露了丈夫的出軌行徑。憤而提告的妻子最終獲判勝訴，並向第三者求償新台幣30萬元，全案可上訴。

根據判決書，這對夫妻於2022年初結婚，婚後育有2名子女。然而，丈夫在婚後並未與前女友斷絕聯繫，兩人不僅有多次約會，甚至前往汽車旅館發生不倫關係。

「性侵」報案引爆不倫戀

直至2024年4月底，這段婚外情才因一樁意外事件浮出水面。丈夫與前女友在鐵皮屋發生親密行為後，竟被女方指控性侵。儘管檢方最終以證據不足為由裁定不起訴，但由於法律文件需寄送至戶籍地址，妻子才驚覺丈夫外遇，並認為已嚴重侵害了她的配偶權，因此怒而向前女友提告，並要求70萬元精神撫慰金。

前女友辯未逾矩 人夫坦承「半推半就」

面對指控，該名前女友在法庭上辯稱，自己從未主動靠近，也未曾傳送曖昧訊息，更沒有與對方單獨見面，兩人僅偶爾在修車時相遇。她強調，是男方自2023年9月起主動傳訊找她聊天，甚至表示後悔沒有娶她，並指控男方某次曾在車上對她做出不當行為。

前女友聲稱，她因此感到痛苦與羞恥，隨後便斷絕了聯繫。直到2024年4月，男方再度聯繫，兩人見面原欲劃清界線，卻又再度發生性行為。她強調，雙方互動並未超越朋友界線，是男方多次主動逾越。

然而，人夫在法庭上坦承，婚後仍持續透過通訊軟體與電話聯繫前女友，平均每月見面一次，會面地點從戶外到旅館皆有，大約每兩次見面就會發生一次性行為。至於鐵皮屋事件，他坦言前女友雖曾一兩次表達「不要」，但由於過往兩人的相處模式多屬「半推半就」，他未多加思索，照舊發生了關係。

曖昧訊息成鐵證 法官認定侵害配偶權

後續法官針對此案進行審理，並調閱了雙方以往的通訊紀錄，發現前女友曾傳送「我真的愛的好累」、「對不起你老婆、對不起你小孩」等訊息。法官指出，這些對話顯然已超越一般朋友的互動範疇。

綜合考量多項證據，法官最終認定該名前女友在男方婚姻期間，確實與其發生多次親密關係，已實質侵害了原告的配偶權，導致其精神受到創傷。法官審酌雙方當事人的身分、經濟狀況及行為的嚴重性，判前女友需賠償原配30萬元精神撫慰金。本案可上訴。

