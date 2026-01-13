人夫陪小三買事後藥！手機藏激戰片 辯稱：上樓還錢

人妻懷第三胎時發現丈夫竟然搞外遇。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名小華小華（化名）懷上第三胎期間，意外在自家座車的行車紀錄器中發現丈夫阿杰（化名）和菲菲（化名）外遇，甚至還去藥局買「事後藥」，雖然雙方曾承諾不再聯絡，否則要賠償50萬元，但小華隨後又抓到兩人深夜在女方住處共處半小時，法院日前判決兩人各須賠償小華10萬元。

小華懷孕驚見丈夫手機藏性愛片

根據判決書指出，小華方面主張，與阿杰於2017年結婚，沒想到2023年懷著第三胎即將臨盆之際，竟在家中汽車的行車紀錄器裡聽到阿杰與菲菲的親密對話，兩人還相約前往藥局購買「事後藥」及「保護子宮的藥」，甚至阿杰還承諾菲菲會提出離婚，之後又在阿杰的手機裡發現兩人的性愛影像。

不倫戀被抓包後，菲菲甚至對小華表示，「因為他有婚姻關係，不用擔心跟他交往後會被催婚，所以才接受他」，知三當三的態度讓懷有身孕的小華幾乎崩潰。

渣夫又密會小三40分鐘

為了挽回家庭，小華原本對菲菲提告侵害配偶權，阿杰身為丈夫卻一心維護菲菲，不斷逼迫她和解撤告，無奈之下小華只好同意兩人簽署和解協議，約定不再見面和聯繫，若違約，違反者每次須賠償50萬元。

但是協議簽完約3個月後，小華又發現阿杰的車停在菲菲住處樓下，她在現場苦等40分鐘，果然見到阿杰從大樓走出來，事後阿杰承認大半夜跑到菲菲家中，在LINE對話中辯稱「別人關心我怎麼了嗎？」「我上去還錢，至少我跟她聊我工作的進度，她會給我一些建議」、「妳也不用一直覺得為什麼半小時」，小華認為孤男寡女深夜共處至少30、40分以上，明顯逾越一般男女社交分際，因此依照和解協議內容，要求兩人各賠償50萬元。

除此之外，小華又發現在康芮颱風停班停課之際，阿杰不畏風雨開車前往菲菲住處，隨後一起到公司共處直到深夜，阿杰才又載菲菲回家，因此追加求償兩人各賠償50萬元。加上半夜會面的部分，小華要求兩人各賠償100萬元。

法官判決出爐

對此菲菲辯稱，當初簽和解書是指不能「發生性關係」或破壞家庭的行為才算違約，如果連普通見面、正當社交都要限制，這已經限制人身自由，違反社會一般常理，即使有阿杰汽車停在樓下的照片也不能證明兩人有見面，也否認康芮颱風有和阿杰見面。阿杰也強調，當天是去還錢，因為管理員不幫忙轉交，他才上樓把錢放在門口，兩人並沒有見面。

但法官認為，還錢方式很多，可以轉帳或郵寄，阿杰卻選擇深夜上樓且停留超過半小時，就算真的是「隔著門聊天」，也已經違反了和解書中不聯繫的約定。最終法官審酌雙方經濟狀況與違約情節，認為50萬元違約金過高，裁定阿杰與菲菲應各賠償原告10萬元。

至於菲菲反指控小華加她LINE，還將訴訟文書寄到父母公司地址是侵擾並提出求償，法官認定小華是為了提醒對方遵守協議及行使法律權利，駁回菲菲大部分的請求，僅因加LINE好友部分判小華賠償5萬元。全案仍可上訴。

