人夫騙單身約小三摩鐵激戰！正宮求償百萬 結局反轉

新北市一名人妻小倩（化名）發現同床共枕5年的丈夫阿均（化名），竟與第三者佳佳（化名）發展婚外情，兩人不僅多次到汽車旅館翻雲覆雨，佳佳還大膽開口要零用錢。小倩氣炸向佳佳求償100萬元精神賠償，不過審理中出現一大關鍵，法官最終判決佳佳免賠。

妻子指控丈夫和小三摩鐵激戰多次

根據判決書內容，小倩方面主張，和阿均於2019年結婚，佳佳明知他有配偶仍執意於2024年3月至6月間發展婚外情，不只多次前往摩鐵、飯店開房，佳佳還會跟阿均討要生日禮物和零用錢，侵害她的配偶權。

小倩更提出錄音檔作為證物，對話中阿均親口坦承，「她知道我有老婆之後，繼續假裝沒事然後一直討好我」、「她就來高鐵站，然後我們就去汽車旅館打X，然後打完X我就送她回高鐵就這樣」「會主動說要來見面」、「傳一些搞笑圖片然後找我聊天」等語。

「我也沒人X！」 渣夫對話曝光

佳佳在庭上大呼冤枉，她坦承確實有跟阿均發生性行為，但阿均自稱年近中年沒有想成家的打算，營造出單身者形象，所以根本不知道他有配偶，後來知道他是有婦之夫就沒有任何聯繫，認為正宮小倩所說的「明知有配偶」根本無從舉證。

法院勘驗對話紀錄發現，佳佳曾試探性詢問「我配偶欄是真的空白」、「我才怕被告」、「發誓真的單身，沒人X」，而阿均竟臉不紅氣不喘地回覆「笑死，就說我不在意，遇到再說」，隨後更補上一句「這倒是，我也沒人X」。

至於小倩提出信用卡帳單及旅館消費紀錄，想證明阿均前往旅館投宿並發生性行為共10次，佳佳對此僅承認其中2次，其他幾次紙看得出來阿均有到旅館消費，無法證明是和她一起去的。

法官認定舉證不足 判免賠

儘管小倩主張，兩人的婚紗照在網路上都能公開搜尋，佳佳不可能不知道。但法官認為，既然男方已經表達單身，女方通常不太可能還去搜尋對方的身分背景，無法確認佳佳是否知道阿均有配偶。

新北地院審結，認為證據不足以證明佳佳有侵害配偶權的故意或過失，最終判決駁回小倩的賠償請求，全案仍可上訴。

