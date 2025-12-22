人夫「做人」失敗！泌尿醫揭「4元凶」傷精子：吃堅果增活力

記者鄭玉如／台北報導

男性精蟲品質下降，主要與生活習慣有關。博田國際醫院泌尿科醫師王建勝提到，一名35歲人夫與妻子備孕1年，卻未能成功「做人」，檢查發現他的精子活動力低，這與生活方式息息相關，熬夜、抽菸、過量飲酒及肥胖，都是影響精子品質的因素。

王建勝在臉書粉專提到，35歲人夫阿宏（化名）與妻子備孕超過1年，一直沒有懷孕，遂到門診做檢查，發現他的精子活動力偏低，其與生活方式有關，熬夜、抽菸、過量飲酒、肥胖，都會影響精子品質，不過臨床上，患者常認為是壓力所致，所以一開始不以為意。

王建勝提到，若出現精蟲活動力低的狀況，可透過飲食與習慣調整，男性多攝取含鋅食物，例如牡蠣、南瓜籽，搭配維生素E與抗氧化食物，建議選擇堅果、深綠色蔬菜，有助於提升精子活力，另外，規律運動與保持理想體重，也能幫助荷爾蒙平衡。

王建勝提醒，備孕中的夫妻若遲遲未有成果，應及早檢查，男性也需正視自身健康，因為精子品質的改善，不僅能提高受孕機率，也關乎整體健康狀態。

