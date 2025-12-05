人夫「偷吃2女」妻撞破！小三傳訊：睡一睡褲子不見

社會中心／李汶臻報導

新北市一對夫妻2018年結婚，兩人婚後感情融洽，豈料妻子某次查看丈夫手機時，竟意外將枕邊人的超反差真面目全翻出。妻子發現丈夫在外與2女有不正當的親密關係，不僅有與小三的親暱合影，露骨鹹濕對話更是讓妻子氣到提告並分別向兩位小三求償65萬元。然而，其中一位小三因「咬死這件事」，最後法院裁定其不須賠償；如今，這位小三的真實身份以及「免賠關鍵」曝光了。

據判決書指出，元配妻子（化名小靜）與老公（化名阿志）結婚近7年，今（2025）年5月20日小靜查看老公手機時，發現對方分別與兩位女性小蒨、小葵互傳多則語言曖昧且親暱的訊息。老公阿志與小蒨的對話紀錄中，赫見「我沒有情趣內褲，但我的內褲都是性感的居多」、「我不睡你不然睡誰？」、「你只想上我」、「你每次都自己脫掉就騎上來」、「我有時候都懷疑你的叫聲」、「隔壁是不是都聽得到」等調情言論，間接證實兩人已多次發生「親密連結」，且還發現多張兩人的親密合照。

至於阿志跟另一位出軌對象小葵的對話則包含：「不對，你在我才睡不好」、「睡一睡褲子不見是要怎麼睡得好？」、「那下次就不要脫？」等充滿曖昧暗示的訊息。小葵事後坦承自己與阿志有發生關係，但強調兩人沒有交往只是有點曖昧。阿志在外偷吃兩女，且被發現大量鹹濕對話，讓妻子氣到提告並分別向兩位小三求償65萬元新台幣。

小三傳訊「睡一睡褲子不見」妻怒告！人夫偷吃2女「酒店妹咬死1事」判無罪

正宮發現老公出軌偷吃兩女，其中一位小三透露自己在酒店上班，男方是來店裡消費的客人；圖僅示意非本新聞所指出。（圖／翻攝畫面）





不過，小葵出庭時表示自己在酒店上班，而阿志是來店裡消費的客人，她澄清兩人除此之外沒有其他關係。此外，她也強調自己並不知道對方已婚，且在兩人的關係被元配妻撞破後，她也馬上與阿志斷聯。新北地院認為，元配妻小靜指控小葵「侵害配偶權」缺乏證據，裁定其不須賠償。至於另一位出軌對象小蒨，收到法院通知後卻未到庭應訊，法官判她須支付10萬元的精神撫慰金。

原文出處：2女偷吃人夫傳訊：睡一睡褲子不見！正宮怒告小三「她咬死1事」免賠

