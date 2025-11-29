人夫「無能」性情大變 苦命妻痛訴被騙背債還遭轟出家門始末

印尼外配嫁給台籍渣夫，不僅被丈夫當人頭貸款，甚至最後還把她趕出家門。（示意圖，photoAC）

印尼籍女子小晶2005年嫁給丈夫阿東，本以為能相伴一生，不料卻因為金錢爭執、語言不通，加上彼此感情日漸淡薄，最後分居超過5年，法官審理認為這段跨國婚姻只剩下空殼子，缺乏實質意義，日前裁定兩人離婚。

判決揭露，小晶在法庭上道盡婚後的心酸，丈夫阿東從2013年起就因健康因素無法行夫妻之實，情緒也大為影響，夫妻之間難以溝通。更讓她吃不消的是，她每月賺得1.7萬微薄薪水，卻必須獨力負擔房租和生活開銷，還要拿錢給娘家補貼，沒想到在這種拮据情況下，阿東在2018年竟還想藉她的名義貸款買車。

小晶本以為每個月1.2萬元的車貸會是共同責任，誰知阿東竟直接「甩鍋」，一句「貸款人是誰，誰就要負責還」讓兩人關係陷入無休止的爭吵。小晶苦撐一年多後實在無力負擔，阿東才帶著她前往車行解決。小晶因語言不通，被迫全盤仰仗丈夫的翻譯，沒想到他卻只催促她簽名了事，對文件細節完全沒解釋清楚，這一切讓小晶對阿東的信任徹底瓦解，心灰意冷至極。

這對夫妻婚後爭執從未停歇，一再提及要離婚，2020年的一次大吵，成了壓垮駱駝的最後一根稻草，阿東乾脆把小晶攆出家門，兩人從此形同陌路，自此再無聯繫。小晶認為這段婚姻早已「名亡實存」，在審理過程中，阿東雖然收到通知，卻始終神隱，既未出庭也沒有提出任何書面回應，被法官視為默許離婚。最終，法官援引《民法》規定，認定雙方關係已達「重大且無法回復」的破裂程度，雙方都無心再經營家庭，裁定准許離婚。

