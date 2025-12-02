人妻健身房外遇教練！3個月後有了愛的結晶 傳訊：會處理

人妻健身房外遇教練！3個月後有了「愛的結晶」。（示意圖；freepik）

新北1名人妻上健身房認識男教練後外遇，時間長達3個月，還懷上對方孩子，事後人妻聲稱「會處理」，丈夫發現後身心俱疲，最後2人離婚，丈夫將教練告上法院，近日判決結果出爐，教練應賠40萬元，可上訴。

根據判決書，人妻與丈夫結婚3年多，去年11月起在三峽某健身房認識教練阿國（化名），外遇長達數個月，後來人妻懷孕了，小孩是阿國的。

後人妻坦承今年1月中在阿國家與其發生性關係，隔週她還傳訊告知阿國「會處理」懷孕一事，這讓丈夫大受打擊，因此暴瘦、失眠、心悸等，還為照顧自己與幼女留職停薪，夜深人靜承受莫大痛苦，決定提告阿國侵害配偶權，求償80萬元。

廣告 廣告

丈夫與妻子經多次婚姻諮商、個人諮商後，最後於今年2月離婚。

法官審酌後發現，人妻與阿國是臉書好友，而人妻有在臉書分享家庭生活，加上人妻還跟阿國說自己會處理懷孕一事，認定阿國知道人妻是已婚身分，而其與之發生性關係還懷孕，顯已逾越一般男女正常交往關係之分際與界限，丈夫請求賠償有據。

後法官審酌後，考量丈夫是公務員，而阿國曾是教練現待業中等，最後認判處阿國賠40萬元為適當，可上訴。

更多鏡週刊報導

樂天啦啦隊女神邊開車邊化妝！追撞前車「腦袋空白」 三寶行徑全曝光

媽媽迷上國小男老師！傳訊騷擾「我剖腹產那裡很緊」 對方嚇壞提告下場出爐

趁好市多黑五公然露奶！25歲網黃自稱「情慾女王」 業者出手揭最慘下場