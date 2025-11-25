人妻偷情嬌喊「強到軟腳」！手機曝光老少通吃 露骨對話：激烈高潮好幾次

（社會中心／綜合報導）高雄一名人夫偶然翻看妻子手機，竟發現大量曖昧、露骨對話，震撼得知妻子不只外遇，還同時劈腿兩名男子，其中一人更是71歲退役軍人。妻子在訊息中嬌喊：「你好強，我軟腳了」，讓人夫氣得對兩名小王提告求償。橋頭地院審理後，認定雙方皆與人妻發生性行為，判賠 30萬元與20萬元；全案仍可上訴。

判決書指出，人夫與妻子於2008年結婚並育有一子。人夫任職醫院病房助理，妻子在外經營美甲美容店。未料妻子在2020年、2023年陸續結識兩名男子，雙方逐漸發展親密關係，並以Line頻繁聯繫，多次外出見面發生性行為。

直到2023年5、6月間，妻子將手機放在茶几上，人夫無意間看到對話內容，才驚覺遭到背叛。更令他心碎的是，外遇對象不只一人，包括一名高齡71歲的退役軍人。他在截圖中看到妻子傳給老王的訊息：「你好強，我軟腳了」、「昨晚我表現不錯唷」，對方則回傳「愛你」貼圖，火上加油。

與年輕小王的對話同樣露骨。妻子在訊息裡寫道：「歐巴早安～找個時間來溫床」、「今天表現很棒，高潮好幾次」、「昨天太激烈了嗎？我的腰腿都酸」。此外，妻子的手機相簿裡還存有與老王相互依偎、從後環抱的甜蜜合照，表情親密。

兩名小王到庭時皆否認外遇事實，年輕小王辯稱「不知道她已婚」，老王則強調雙方只是普通朋友，且自己71歲「早已無生理需求」。但法官調閱完整對話內容後，認定兩人與妻子確實發生性關係，說詞明顯不實，最終判決，小王須賠償 30 萬元，老王賠償20萬元，合計50萬元精神撫慰金。案件仍可上訴。

