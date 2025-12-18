人妻偷情被「年幼兒子」1句話揭發 桃園尪崩潰提告

桃園一名蔡姓男子與妻子結婚多年，沒想到孩子竟對爸爸說出「媽媽會跟別的叔叔手牽手」。（示意圖／翻攝自pixabay）





小朋友天真爛漫的童言童語，竟意外揭開殘酷真相。桃園一名蔡姓男子與妻子結婚多年，本以為家庭生活幸福美滿，沒想到尚年幼的孩子，竟然在某次員工旅遊後隨口對爸爸說出「媽媽會跟別的叔叔手牽手」。這句話讓蔡男心中警鈴大作，隨後展開調查，驚覺妻子不僅與一名王姓男子頻繁約會，甚至在兩人正式離婚前夕，還一同進出汽車旅館，讓他憤而告上法院要求賠償。

根據判決書，原告蔡男與陳姓妻子在2017年結婚，兩人育有一名未成年子女。蔡男主張，妻子從2022年起就出現手機不離手、頻繁與異性互動且經常晚歸的異狀。直到2024年9月，孩子無意間提到妻子在員工旅遊時與他人親密接觸，才讓他確定婚姻遭到第三者介入。

在蔡男提供的證據中，發現被告王男與陳女在2025年4月至6月間多次出遊，舉止相當親密。雙方不僅在公共場合牽手、擁抱、相互摟腰，甚至有撫摸臀部等親暱動作。更令蔡男心碎的是，王男與陳女在2025年6月8日還被抓包一同進出汽車旅館，蔡男最終於同年6月24日與妻子協議離婚。

對此，被告王男在庭上辯稱，他與陳女曾是前男女朋友，多年未聯絡，直到2024年末才透過通訊軟體重新連繫。他強調，陳女在2025年4月曾告知準備離婚，他認為雙方未來有望發展，才會有牽手等舉動。王男也反擊指出，蔡男自己曾提到妻子早從2022年就與異性頻繁往來，可見這段婚姻早已存在矛盾與裂痕，不能將婚姻失敗的責任全部歸咎於他，甚至質疑「配偶權」並非法定權利。

桃園地院法官審理後認為，婚姻制度旨在保護夫妻共同生活的圓滿與安全，即便夫妻間原本就有磨合問題，但在婚姻關係存續期間，雙方仍負有恪守婚姻忠誠的義務，不容許第三人任意破壞。法官指出，從照片中可見被告與陳女互動宛如熱戀中的情侶，且進出汽車旅館通常足以認定有發生性行為的事實，這些行為顯然已逾越社會一般通念所能容忍的社交分際。

考慮到雙方的身分地位、經濟狀況，以及被告是在原告與妻子離婚前2個月左右才開始有親密往來等情節，法官最終判定被告王男應給付原告蔡男30萬元的精神慰撫金，並自2025年9月13日起加計年利率5%的利息。全案仍可上訴。

