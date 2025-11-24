人妻傳「還是很緊實」肉慾私訊轟炸男師 喊：不讓你離開我裡面 遭告下場曝光

（記者許皓庭／苗栗報導）苗栗一名 45 歲女子小美（化名）因孩子就讀某國小，與任教該校的男老師阿偉（化名）熟識後，逐漸對對方產生強烈情感執念。她在數月間多次透過訊息、電話聯繫，內容涉及明顯性暗示與私密描述，讓阿偉不堪其擾。苗栗地方法院審理後，認定她已構成《跟蹤騷擾防治法》中的騷擾行為，判處拘役 30 日，可易科罰金 3 萬元，全案仍可上訴。

示意圖／苗栗一名 45 歲女子小美（化名）因孩子就讀某國小，與任教該校的男老師阿偉（化名）熟識後，逐漸對對方產生強烈情感執念。（擷取自 免費圖庫Freepik）

判決指出，事件發生於 2024 年 4 月至 9 月間。小美在 4 月以後開始頻繁透過電話與社群軟體聯繫阿偉，訊息內容多以表達愛慕為主，但逐漸出現露骨描述。例如她自稱「為你辦了一張預付卡要傳訊給你」、「你讓我有慾望，這四個多月來幻想你很多次」，甚至涉及自身身體特徵與性暗示語句，內容令對方深感困擾。

阿偉在封鎖小美後，小美仍以不同電話門號及帳號再度傳訊，其中包含「我是剖腹產，陰道還是很緊實」、「我要讓你舒服的叫出聲音來」等字句。阿偉認為情況已影響生活與教學心情，因此向警方報案。

警方在 4 月 24 日對小美核發書面告誡，但小美於 9 月仍再次傳訊，使阿偉決定依《跟蹤騷擾防治法》提出告訴。

小美於警詢與偵查階段坦承訊息確為她本人傳送，但辯稱因手機老舊，她將訊息存在草稿夾，事後才發現不慎傳出。然而檢方調查後認為，小美明知遭封鎖仍主動更換方式持續聯繫，行為模式具持續性與騷擾特徵，因此依法起訴。

法院審理認為，小美為成年人，未以理性方式處理個人情緒，多次向對方傳送內容露骨、涉及性暗示的訊息，且在被正式告誡後仍持續聯繫，已造成被害人心理壓力，符合跟蹤騷擾的構成要件。法官並指出，阿偉因此「惶恐度日」，影響生活作息。

量刑部分，法院考量小美無前科、家庭狀況與經濟能力，且在案發後承認犯行，仍認為其行為造成被害人高度困擾，最終裁定以跟蹤騷擾罪判處拘役 30 日，可易科罰金 3 萬元，判決尚可上訴。

