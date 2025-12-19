人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告

人妻出軌前男友被小孩看見。（示意圖／翻攝自photoAC）

桃園一名陳姓女子與蔡姓男子於2017年結婚，婚後2人育有一名子女。沒想到，在某次員工旅遊時，小孩意外看見陳女與一名王姓男子牽手，並向爸爸蔡男說「媽媽會跟別的叔叔手牽手」，隨後蔡男更發現陳女和王男一同進出汽車旅館，讓他憤怒提告求償100萬元。法院審理後，認為陳女與王男的行為已逾越一般朋友分際，判處王男應賠償蔡男30萬元。

根據判決書指出，蔡男主張，妻子自2022年起行為出現異常，手機不離身，經常晚歸，並頻繁與異性互動。直到2024年9月，小孩向他提起，媽媽在員工旅遊時會和「別的叔叔手牽手」，讓他開始懷疑妻子是否出軌。

蔡男進一步調查後，發現妻子與王姓男子在2025年4月至6月間，頻繁出遊、用餐，2人互動親密，甚至一同進出汽車旅館。蔡男認為，妻子在婚姻存續期間與他人發展不當關係，已嚴重侵害配偶權，因此在協議離婚後，提告王男求償精神慰撫金100萬元。

對此，王男在法庭上辯稱，自己與陳女是前男女朋友，已分手多年，直到2024年才重新聯絡。王男強調，雙方是在陳女準備離婚後才有進一步互動，並指蔡男婚姻在2022年早有裂痕，陳女與蔡男的婚姻失敗不能歸咎於他，請求法院駁回蔡男的求償。

桃園地方法院審理時，認為陳女在正式離婚前約2個月已與王男有明顯親密互動，即使夫妻已有離婚打算，在婚姻關係存續期間，第三者仍不得介入破壞婚姻關係，因此王男已構成侵權行為。法院審理後，綜合雙方身分、學經歷與經濟狀況後，判處王男須賠償蔡男精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

