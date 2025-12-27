人妻出軌多次激戰！尪備份手機見她被「打臉」心碎怒告

人夫送愛妻新手機當生日禮物，意外發現自己頭頂綠帽。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹一名人妻琪琪（化名）婚內出軌被發現，丈夫阿浩（化名）在她生日時送上一支手機作為生日禮物，卻意外發現手機內存有她與小明（化名）的露骨對話，如「我喜歡讓你跪著」，這才驚覺妻子已出軌近兩年，阿浩憤而提告，案件由新竹地方法院審理後，法官判定琪琪應賠償丈夫30萬元，全案仍可上訴。

備份手機驚見愛妻與小王鹹濕對話

根據判決書指出，琪琪與丈夫阿浩結婚多年並育有一女，阿浩在琪琪2024年生日時送她一支新手機，並在取得同意後協助備份手機資料，過程中意外發現她將小明的LINE暱稱設為「0000」，聊天室有多則鹹濕對話，如「只有你胃口很大一直要」、「我喜歡餵你吃，在嘴巴打臉讓你跪著吃」，兩人互動如同情侶，且曾多次一同前往旅館。

在聊天室中，琪琪還曾傳送「但我被綁了我不行」、「所以每次我能夠抱你的時候我都很珍惜」等訊息。法院因此認定，琪琪明知自己為有夫之婦，仍長期與小明發展不正當關係，行為已明顯逾越一般男女正常交往分際，嚴重侵害配偶權。此外，琪琪於2023年聖誕節期間曾收受小明贈送的高價飾品禮物，卡片上還寫有「withlove.withyou」字樣，足以認定兩人交往關係已持續逾2年。

鐵證如山 她逃不掉30萬賠償

阿浩在查看相關對話內容後，憤而將妻子琪琪告上法院。對此，琪琪辯稱丈夫提出的證據僅為手機畫面翻拍照片，並非正式文書，主張應提出原始檔案才能作為認定依據。不過，法院審理後認為，阿浩以即時翻拍、錄影方式，屬於合理舉證手段，且相關畫面未見偽造痕跡，因而採信阿浩的證據，院判決琪琪應賠償阿浩新臺幣30萬元，並自114年5月21日起至清償日止計算相關利息。