人妻出軌小王！激戰2次就簽「8年愛情合約」 綠帽夫崩潰求償

社會中心／陳韋劭報導

新北市一名蔡姓女子婚後不到2年就出軌，與林姓小王發生2次性關係後，即與對方簽立8年「愛情合約」，吳姓丈夫一直被蒙在鼓裡，直到和妻子發生爭吵、小王打電話向他嗆聲，才發現被戴綠帽，憤而向2人提告求償200萬元。法院審理後，判蔡女和小王應連帶賠償80萬元。

吳男主張，2022年3月間與蔡女結婚，同年8月誕下一子，妻子於2023年9月間認識林男，雙方以電話、視訊等方式聯繫，甚至以視訊裸聊、自慰等方式互動。隔月二人更以情侶關係自居，且先後在林男住處、北市旅館發生性行為。此外，妻子還和小王簽立「愛情合約」雙方約定「2023年11月16日至2031年11月16日間，感情上必須在一起，倘若一方有拋棄、偷吃、提分手等違約，需賠償對方300萬元整」。

吳男指出，直到2023年12月間，與妻子發生爭吵後，接到小王打電話來嗆聲，他才知道妻子出軌一事，因受到巨大精神折磨，所以向妻子和小王提告求償200萬元。

新北地院審理期間，蔡女同意付給丈夫200萬元，且自稱已和林男沒有聯繫。林男則是從未現身，也沒有任何書狀聲明。

新北地院審理後，法官認定被告2人已逾越一般社交行為，顯已侵害原告配偶關係身分法益且情節重大，審酌該案造成的影響、被害人痛苦程度、兩造身分地位、經濟情形及其他一切狀況，原告所請求的精神慰撫金數額以80萬元為適當。

