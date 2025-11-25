人妻出軌2男！對71歲老翁羞喊「我軟腳了」 判決曝

高雄一名人妻同時出軌兩男。（示意圖／翻攝自pixabay）





生活中，婚姻和家庭的穩定是許多人努力維護的基石，但當配偶的不忠行為被揭露，對另一方來說無疑是巨大的打擊。高雄一名人妻同時出軌兩男，丈夫看見鹹濕對話憤怒提告，判決出爐了。

根據判決書，丈夫主張，他與配偶花花（化名）結婚後，育有一名子女，婚姻原本和諧。然而，花花卻先後與兩名被告，壯壯（化名）和71歲的老王（化名）發生婚外情，嚴重破壞了他的婚姻和家庭生活的圓滿。

丈夫與配偶花花（化名）結婚後，。（示意圖／翻攝自pixabay）

丈夫指控花花於109年間認識壯壯後，兩人即開始密切交往，持續以傳訊對話約會並發生多次親密行為。丈夫直到112年5、6月間，才從花花手機中發現親密對話，進而知悉此事。

被告壯壯雖抗辯，雙方僅是一般友人，否認有逾越正常社交往來，並質疑對話文字檔證據可能被修改。然而，法官比對雙方截圖對話後，認定內容尚屬一致且真實。

臺灣橋頭地方法院法官審視雙方對話，發現花花對壯壯曾稱：「歐巴下班工作完成了，今短暫相伴開心，我們過年前找個中午時段來家中，我煮中餐，溫床（Love）」、「開心好幾回，很棒」、「找個時間來看外婆」等。法官明確指出，依一般常識及認知，網路用語所謂的「溫床」為性交的意思，「外婆」則為外面的老婆之意，認定被告壯壯與花花曾有交往及多次發生性行為。

臺灣橋頭地方法院認定被告壯壯與花花曾有交往及多次發生性行為。（圖／翻攝自Google maps）

對於被告壯壯辯稱不知道花花已婚，法官則透過證據打臉：壯壯曾在對話中看見花花稱「現不方便，他在（指丈夫）」後即作罷約會。此外，花花社群平台上傳的家庭和樂照片，被告壯壯的帳號亦曾按讚，足認被告早已知悉花花為有配偶之人。

另外，丈夫也指控軍職退伍老王於112年與花花交往，兩人經常在丈夫位於高雄市左營區的住處會面及發生親密行為。對話中，花花曾以「我在OO路家等你」、「你好強，我軟腳了」、「明天晚上我在軍校路家睡，等你唷」等內容，證明兩人的親密關係。

被告老王雖否認與花花發生關係，辯稱「你好強，我軟腳了」這句話是指酒量好。但法官認為，花花與老王之間的親密照片（從後環抱、頭部緊密相依）以及對話中互道早晚安、送愛心餐等行為，已逾越一般男女社交分際，足以認定兩人互為男女朋友，嚴重破壞丈夫的婚姻信賴。

法官最終認定，兩位被告與丈夫配偶的交往行為，皆已逾越社會一般所能容忍的範圍，嚴重破壞婚姻信賴及家庭穩定，侵害丈夫基於配偶關係的身分法益，且情節重大，成立侵權行為。壯壯應給付丈夫新臺幣30萬元，老王則應給付丈夫新臺幣20萬元。全案仍可上訴。

壯壯應給付丈夫新臺幣30萬元，老王則應給付丈夫新臺幣20萬元。全案仍可上訴。（示意圖／翻攝自pexels）

