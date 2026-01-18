人妻告輸外遇夫「被迫拍片道歉15天」 第5天男方工作沒了

大陸中心／倪譽瑋報導

一位中國妻子為還外遇的丈夫名譽而拍道歉影片，意外讓對方被停職調查。（圖／翻攝自抖音）

中國有位女子PO文控訴丈夫外遇，把對方與小三的個資全供出，丈夫提告侵犯名譽，她官司打輸了，被判拍15天的道歉影片。後續女子在影片中，除了道歉外，也把丈夫怎麼罵她等往事都爆料出來，引發網路極大關注，大量網友湧進丈夫工作的公司洗版，最後因輿論壓力巨大，公司對丈夫祭出「黨紀處分」並將他停職調查。

中國女子控丈夫外遇 涉侵犯名譽判拍片道歉

綜合《封面新聞》等陸媒報導，中國河南有一位「牛女士」先前在網路上發文批評丈夫出軌，指控對方外遇整整5年，對象還是已婚的女同事，發現丈夫出軌多年的她非常絕望，憤而曝光對方與小三的姓名、工作單位等，文章中也有辱罵字眼。

丈夫對「牛女士」提告，指控她侵犯名譽權，最後法院判決她必須連續在網路上「公開道歉15天」，她坦承自己沒有循合適管道與丈夫溝通，確實有錯，便開始在社群上連日拍片。「牛女士」表示，因為被要求恢復丈夫的名譽，道歉影片內容絕對真實。

道歉影片引爆輿論 丈夫公司祭停職調查

隨著影片持續發布，「牛女士」把判決書內容秀出，還講了過去丈夫怎麼罵她等等，引發網友熱烈關注，如今她個人抖音帳號已有破75萬的粉絲。由於在網路上引發的聲浪太大，她丈夫任職的「耿村煤礦」淪為攻擊對象，大量網友湧入官方社群洗版，1月13日開始，甚至還有人到該煤礦公司門口拍照留念。

迫於輿論壓力，17日耿村煤礦發聲，表示已將「牛女士」的丈夫依黨紀處理、停職調查；如今她仍持續上傳影片，《封面新聞》報導指出，律師評論事件，在道歉聲明中，若使用諷刺挖苦的表達方式，或是洩露隱私，可能被認定構成二次侵犯。不過目前「牛女士」的丈夫尚未做出進一步行動。

