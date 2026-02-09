人妻回娘家激戰小王！暖尪幫倒垃圾驚見「避孕用品」崩潰了

台南一名人夫前往妻子娘家探視，沒想到在垃圾袋發現數個已使用過的保險套。（示意圖／翻攝自Pexel）





台南一名人夫阿亨（化名）前往妻子小花（化名）娘家探視，並體貼地幫忙整理房間及傾倒垃圾，沒想到發現數個已使用過的保險套，才得知婚外情。最終法院判小花和小王應連帶賠償30萬元。

人夫體貼倒垃圾驚揭綠光

判決書指出，阿亨與小花結婚多年，未料小花於2025年初突然帶著子女離家，聲稱要回娘家居住且不願返家，阿亨於同年1月22日前往小花娘家，卻在垃圾袋內發現數個已使用過的保險套，以及沾有體液的衛生紙團，才驚覺妻子已在娘家與小王共築愛巢。

廣告 廣告

小花坦承與小王因職場接觸互生好感，不僅發展成情侶關係，更長期以「老公、老婆」甜蜜互稱，而小王明知小花是有配偶之人，兩人竟大膽在娘家多次共浴並發生性行為，阿亨事後透過電話質詢小王，對方亦在電話中坦承不諱。

法院認為，小花與小王的行為已嚴重逾越一般社會通念所能容忍的男女交往分際，徹底破壞阿亨婚姻共同生活的圓滿與幸福，侵害配偶權情節重大，審酌兩造的身分地位、經濟能力及損害程度，認為阿亨請求的慰撫金具有法理依據，原審兩人應連帶賠償新臺幣30萬元並無不當，因此臺南地方法院二審維持原判，駁回小花的上訴，全案定讞。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新竹空軍基地旁驚見浮屍！60歲男趴臥大水溝慘死

新莊天橋工程挖破水管釀馬路成小河！ 今搶修完畢恢復通行

獨家／國1彰化聯結車掉胎皮 害「13車」遭殃連環撞

