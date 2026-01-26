人妻回家撞見老公外遇，小三是我媽！公開「母女丼狗血片」引關注。圖／翻自《Correio do Interior》

巴西一名女子近日在IG上分享一起事件，她表示自己日前深夜回家，卻意外發現老公外遇，但當她看到小三的真面目時，整個人嚇了一跳，而且讓她非常崩潰！

老公偷吃被抓姦 赤裸小三竟是親媽

據巴西《Correio do Interior》報導，這名女子說，日前晚上當她下班回家，她整個人已經很累了，原本想要回家好好休息，但沒想到一進家門，就撞見老公跟外遇對象在家裡面親熱。女子形容，這位「小三」已經赤裸身體，發現她回到家裡時，急急忙忙抓衣服，並準備跑走。

廣告 廣告

女子當然不會放過小三，於是上前抓住小三，但這時女子驚覺，這位小三就是她的親媽，換句話說，她老公是在吃「母女丼」。女子說，她當下相當崩潰，於是對媽媽扯頭髮、搧巴掌，完全是八點檔狗血劇情。而媽媽也不避諱，承認自己與女婿發生性關係。

上傳「母女丼狗血片」 教訓渣老公、親媽不手軟

據悉老公自己先穿衣逃跑，之後母親才離開這間屋子。女子說，當天晚上她非常難過，所以不准老公再回來住，而她原本有給母親一些經濟資助，現在也全部暫停。此外，女子在本月22日，就把這些「母女丼狗血片」全部上傳IG，隨即引發網友關注。女子表示，這些影片發布後幾小時，她就會全部刪除，但她也強調，絕對不會再回到那個渣老公身邊。

網友看到這名女子分享的事件後，都相當震驚，也鼓勵她：「趕快離開這有毒的老公跟母親。」不少網友都大罵這名媽媽亂搶人家老公，對不起自己的女兒「根本不配當媽」，另外也有網友分享自己的親身經歷，表示自己或朋友的家庭，也經歷過類似狀況。



回到原文

更多鏡報報導

腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把

41J肉聲／超越玻璃心碎！中國球迷見足球遭日本4:0完封 崩潰暴走狂砸電視

北海道大暴雪 新千歲機場7000人擠爆如難民營！連行李秤重器都能睡

41歲5寶媽李宓鬆肚皮慘遭攻擊！曬「芭比腰手術」後驚人身材 「X型」比基尼幾乎全裸