人妻女優昔瞞老公拍謎片遭離婚 突自爆謊報年齡

日本女優佐佐木明希（佐々木あき）過去以「最強人妻」形象於2015年出道，2018年她自曝因瞞老公拍謎片被發現導致離婚，隔年她無預警引退，傳出到酒店陪酒維生。近日她大動作宣布復出，本月16日突然發文承認自己謊報年紀，自稱並非1979年出生，而是1983年出生，她稱自己今年32歲，但若真1983年出生，今年應該是42歲，對此，她本人暫無回應。

佐佐木明希16日在X（前名稱：推特）上發文，說：「大家晚安，今天白天沒露面不好意思，在大家睡著的時間趁機說一下，佐佐木明希並非出生於1979年12月24日，事實上出生在1983年3月17日，我謊報了出生日期，其實已經32歲了，希望大家幫我修改一下維基百科」，引來網友回：「如果你出生於1983年3月，那你現在不是42歲嗎？」，佐佐木明希沒正面回應，僅說很抱歉之前都在那時間收粉絲們的生日禮物。

AV達人「一劍浣春秋」則說，其實這沒什麼，在AV界沒有一位女優的官方生日是真的，有時為了出道片商所訂的人設而調整真實年紀也很正常，之前他就看過有23歲的女優為了演人妻向的影片，變成32歲的少婦，只要片子拍得好，應該沒有粉絲會抗議，只是令人疑惑的是她好像數學不好，明明是42歲卻說成32歲，又增加一個謎團。

而佐佐木明希和前夫育有2個小孩，剛出道拍片時就承認是瞞著老公踏入這行，2018年爆出東窗事發，老公知道她拍謎片後氣得提離婚，佐佐木明希便選擇淡出，改道六本木的酒店陪酒，今年9月她曬出新謎片側拍的照片，宣布要以片名《復活》的作品重返AV界，並問候粉絲說：「今天是睽違已久的拍攝工作，所以有點緊張。」引來網友熱烈留言。

