人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼
熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）出道時雖然已經是人母身分，但憑藉凍齡外型和窈窕身材依舊獲得高人氣，之前離開事務所LINX獨立創業，卻沒想到在18日卻無預警發表休業聲明，主要是「梅毒檢測」出現偽陽性的結果，因此需要暫停活動來治療。
武藤彩香在X（前推特）無預警發表休業聲明，表示在明年1月前安排好的工作會照常進行，隨後會休息一段時間，主因是她的梅毒檢測持續出現偽陽性，因此需要好好療養，也會在休息時間好好調查為什麼會出現這樣的結果。
讓武藤彩香如此不解，主要是之前在婦產科檢測時候，一直都是呈現陰性，如今也不知道要去哪裡接受正確的治療，並在休養期間了解為什麼在婦產科檢驗時候，一直都呈現陰性反應。
對於暫時不拍AV的收入來源，武藤彩香也提及將開設付費粉絲團MyFans，從12月開始會以全新的帳號發布內容，如今相關拍攝都已經完成，之後會在MyFans持續更新影片，讓大家可以期待。
