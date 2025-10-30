人妻女星也要王子？變臉速度超快 卡「粿王」中間不尷尬

男星王子（邱勝翊 ）和粿粿不倫，網友爆出人妻女星簡廷芮疑似也對王子有興趣。（圖／翻攝自Threads）





男星范姜彥豐昨（29）日怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象正是男星王子（邱勝翊 ），而當時「美國行」的友人王品澔、簡廷芮已經被范姜彥豐取消追蹤，而身為人妻的簡廷芮，也被發現對王子態度不一般。

簡廷芮在美國行手放在王子腿上舉止親密。（圖／翻攝自Threads）

粿粿和王子的不倫戀被爆出後，許多過往互動片段都被挖出審判，卻沒想到意外發現2020年結婚，已經育有1女1子的簡廷芮，對於王子似乎感情也不一般，美國行搭摩天輪時，簡廷芮手放在王子腿上舉止親密。

粿粿和王子對唱情歌時，簡廷芮的表情也可見微笑僵住。（圖／翻攝自Threads）

另外，在粿粿和王子對唱情歌時，簡廷芮的表情也可見微笑僵住；在戲劇宣傳時，簡廷芮站在了粿粿和王子中間，而整個人也幾乎是在王子的懷裡；加上王子也和簡廷芮在社群有曖昧對話，因此引發討論，如今簡廷芮的社群留言區也被網友攻佔。



