人妻女星與老公好友「酒店廁所激吻」畫面曝光！羞認二度親密接觸：很有味道

方志友（左）與章廣辰在劇中激情擁吻。TVBS提供

方志友在《舊金山美容院》中飾演的「江之璐」在酒店上班，面臨大老闆開口包養，沒想到激發鄧惟宇（章廣辰飾）強烈的保護慾。他當著眾人面宣示：「我是她男友」、「我養她！」事後更深情告白，兩人直接在酒店廁所上演火花四射的熱吻戲碼。

戲外是人妻的方志友與章廣辰私下是熟識的朋友，章廣辰之前受訪時被問到與人妻保持「邊界感」，笑說與方志友的老公楊銘威也很熟，結果立刻被套用「粿王」時事題吐槽，就是相熟才危險，讓他當場無言以對，只能尷尬苦笑。

方志友提到與章廣辰的合作，則笑說：「我們的相遇跟第一次接吻都很有『味道』，一開始是在家裡上廁所被他撞見，到後來在酒店廁所深情激吻。」兩段「廁所奇遇」讓方志友害羞又覺得好笑。

導演要求模仿女團成員！方志友嚇壞

方志友被導演要求要有魅惑氣場。TVBS提供

首次詮釋酒店小姐的方志友，因為完全沒酒量而非常緊張。導演甚至希望她模仿韓國女團BLACKPINK成員Jennie的魅惑氣場，讓她忍不住在內心吶喊：「我哪模仿得了啦！」但她仍敬業地每天看對方的影片做功課，努力調整氣場。



