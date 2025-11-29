人妻女星「同意丈夫肉體外遇」 前提不能欺騙

宇珊認為，假設跟丈夫溝通過且達成共識，可接受開放式關係。（羅永銘攝）

女團Popu Lady成員之一宇珊，2年前和圈外人Josh登記結婚，成為人妻。最近她在節目自爆可接受丈夫找別人解決性需求，但絕對不可以隱瞞。宇珊如此跳脫傳統的感情觀，吸引不少網友討論。

宇珊在節目《小姐不熙娣》分享個人感情觀前，先跟網友打預防針，希望播出後不要罵她。接著，宇珊鼓起勇氣，向大家說明自己是能接受肉體、精神分離，但因為已經結婚，「所以我覺得兩個人都不可以發生。」

不過，萬一哪一天老公想跟別人發生親密關係，宇珊會同意，但對方不可以欺騙，要跟她說明有這個需求，雙方再進行溝通、嘗試。假設努力過後真的無法達成平衡，宇珊不排斥開放式關係，「對我來說，親密關係這件事情，就跟慾望、吃飯一樣，它是一個需求。當你十年都吃同樣的飯，我自己可以理解，他有可能會膩。」

宇珊認為，親密關係並非愛情或人生中的全部，假設老公的其他地方都很完美、適合她，就只有性生活無法達成平衡，「那我可以同意你出去解決這個方面的需求。」

不過，納豆的老婆依依抱持不同的想法，直言：「肉體出軌同時傷害兩個人，傷害原本的愛，跟現在發生關係的那個人。」且要是跨越那條界線，很有可能「回不去。」因此對她而言，就算跟納豆做膩了，還是會繼續下去，拒絕向外尋求。

宇珊再度強調，發生這件事之前，一定要經過討論，而不是先斬後奏，「我覺得精神出軌跟肉體出軌，最後都要回到的原因是，你們兩個怎麼會變成這樣子？」

