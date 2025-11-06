人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

外遇示意圖。取自Pexels



桃園一名男子突接到匿名訊息，內容指其妻與多名男子發生性行為，甚至與象牙海岸籍男子發生「3P」，並傳送對話截圖與裸照為證。男子從照片中細節認出確是妻子本人，氣得提告離婚並求償30萬元。桃園地方法院審理後，認定妻子婚內確與他人發生性關係，侵害丈夫配偶權，判賠20萬元，全案可上訴。

判決指出，這對夫妻於2005年結婚，2025年8月調解離婚，男子在去年底突接到一則陌生訊息，對方連環爆料：「你老婆最近下班都去A7約砲」、「還跟黑人朋友玩3P」，並傳給他3張疑似妻子的裸照與對話截圖，截圖中出現「我解鎖外籍」、「象牙海岸」、「他家裡還有三個室友都黑人」等內容。

男子仔細比對照片，發現女子身上的痣與特徵與妻子完全一致，大頭貼與暱稱也與妻子的帳號相同，憤而結束近19年的婚姻，控告妻子違背婚姻忠誠義務，請求精神損害賠償30萬元。

庭審中，妻子辯稱自己被不明網友造謠、恐嚇，甚至連同學也收到類似訊息，懷疑是詐騙集團所為。她提出截圖指出，對方曾留言「象牙海岸的又大又長我們都知道」，並指控她「拋夫棄子捲款潛逃」，企圖以此說明自己被陷害。

但法官查核後發現，這些訊息雖涉及金錢字眼，卻未要求匯款或轉帳，與詐騙集團常見模式不符。此外，妻子雖更換LINE大頭貼，但男子提供的照片中髮型、服飾及身上疤痕皆與妻子相符，交互比對後確認影像屬實。

桃園地院審酌後認為，妻子婚內與他人發生性行為，已侵害丈夫配偶權；即便她堅稱遭陷害，仍未能提出具體證據自清。法院因此裁定，妻子須賠償丈夫新台幣20萬元精神損害金，全案仍可上訴。

