人妻害老公被教召超內疚！大票女網友求方法 恐怖計畫曝光

115年度教召查詢系統12月開放，許多民眾都擔心被教召。不過近日有名人妻發文表示，她去召集資訊查詢輸入老公的資料，結果真的查到老公被教召，老公聽到噩耗後也怒吼「查了就報名了拉」。不料文章曝光後，大票女網友詢問教召查詢方法，原因竟然是要送前男友去召集。

原PO在Threads表示，她查詢另一半的召集資訊，沒想到真的要在8月教召。老公看到後相當傻眼，怒吼「你幹嘛查阿，查了就是報名了阿，兩個禮拜」，但過了19分鐘後心情逐漸平靜，語氣轉為溫柔說到「沒關係啦，兩個禮拜而已」。但該名人妻則直嘆，「自己親手害了另一半，好愧疚」。

不料文章曝光後，大量女網友留言，「怎查，我要把前任們都丟進去當兵」、「過了40歲還能被教召嗎？想送前夫、前男友進去」、「男友惹我生氣的時候我就查他，查了快一年了，他還沒進去」、「我每滑到一次教召相關文案，就會去幫前任查一次，我會繼續努力的」、「我很後悔沒把前任身分證記住」、「沒記得前任們的身分證字號，悔恨」、「偏偏我只背了一個前任的身分證」、「妳老公怎麼在19分鐘平復情緒的」。

不過也有退伍職業軍人出來解釋，召集查詢系統根本不會改變中籤這件事，也不會一定中籤；中獎的機率是依照兵種、專長、戶籍地；以前在下載教召名冊的時候，基本上系統裡面都是按照專長排列進來，符合解召條件的自動會剔除，等下一個人自動接下這個位置。

其實全民防衛動員署後備指揮部過去已經多次澄清，召集查詢並不是報名系統，相關資料均依規定編組，不會因查詢與否影響被召集的機率。

