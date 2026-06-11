人妻帶人殺到校門口！控丈夫偷吃女職員 再爆涉招標黑幕

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四川德陽一名女子帶親友到高校門口張貼海報、發放傳單，公開舉報丈夫與校方女職員涉婚外情。（圖／翻攝自微博，百姓關注，下同）

大陸四川省德陽市一所高校近日捲入婚外情與疑似貪腐風波。一名女子日前帶著親友前往德陽城市軌道交通職業學院校門口，透過張貼海報、發放傳單等方式，公開舉報丈夫與校內一名鄢姓女職員存在婚外情關係，並進一步指控對方利用職務便利干預招投標、侵占學校項目資源及涉及違紀貪腐等問題。事件曝光後迅速在網路發酵，引發大批網友關注，校方則證實已成立專案調查小組介入調查。

舉報女子除指控婚外情外，也質疑涉事女職員利用職務便利介入招投標。

綜合《紅星新聞》及《百姓關注》等陸媒報導，舉報女子6月9日透過網路發布影片，並攜同多名親友前往德陽城市軌道交通職業學院門口公開檢舉。現場除張貼大型海報外，也向往來學生及路人發放傳單，希望讓更多人了解事件經過。海報內容列出5項指控，除了指稱丈夫與鄢姓女子長期維持婚外不正當關係外，也實名舉報對方涉嫌利用職務便利介入校方招投標作業、侵占學校項目資源、從中獲取利益，甚至涉及違紀及貪腐行為。

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相關影片與照片在網路上瘋傳後，立即引發熱烈討論。由於網路一度流傳鄢姓女子擔任學校後勤保障處處長，不少網友質疑事件恐怕不只是婚外情糾紛，背後是否還牽涉校方採購、工程發包及資源分配問題，要求有關單位徹查真相。

德陽城市軌道交通職業學院證實涉事女職員已於5月底離職。

事件延燒後，校方第一時間回應表示已掌握相關檢舉內容，將依照規定進行處理。隨後，一名自稱學校宣傳部工作人員的女子也向《百姓關注》表示，校方已知悉網路舉報內容，涉事人員目前已離職，相關行為屬個人行為，學校將配合後續調查。

德陽城市軌道交通職業學院11日凌晨再透過官方微信發布正式情況通報指出，鄢姓女子是於2024年8月20日透過公開招聘程序進入學校服務，任職於後勤保障處，但僅為一般職員，並非網傳的「處長」或其他主管職務，相關傳聞與事實不符。

校方表示，鄢女已於2026年5月25日以身體不適為由提出離職申請，並於5月29日正式完成離職程序，目前已非學校員工身分。不過，針對網路流傳其利用職務便利干預招投標、侵占學校項目資源等指控，校方並未直接否認，而是宣布成立專案調查小組展開全面核查。

校方強調，將針對所有檢舉事項逐一查證，包含是否存在利用職務便利干預招投標、違規介入項目管理、侵占校內資源或涉及其他違法違紀情形。如查證屬實，將依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

目前相關指控是否屬實仍有待進一步調查釐清。不過，由於事件同時涉及婚外情、校園管理及疑似招投標爭議，已從單純感情糾紛演變成公共事件。隨著校方專案調查展開，外界也持續關注是否會牽扯出更大範圍的校務管理與採購制度問題。

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