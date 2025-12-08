人妻懷孕驚見尪偷吃小三！USB藏「激戰紀錄片」下場慘了

社會中心／楊佩怡報導

一名遠嫁澳洲的台灣人妻，為了與丈夫共同繁衍後代，特地返台接受試管嬰兒手術，成功懷孕後返回澳洲待產。不料，她卻在丈夫的USB中，意外發現大量丈夫與小三的不雅影像及性愛影片，氣到提告小三侵害她的配偶權。對此，經士林地院審理後，判小三侵害配偶權成立，須賠償人妻新台幣40萬元精神慰撫金。





人妻懷孕待產驚見老公「泰國偷吃小三」！USB藏「激戰片、裸照」下場慘了

人妻在懷孕期間赫然發現丈夫偷情，氣到立刻對小三提告。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

根據判決書內容，原告人妻於2018年與丈夫梁男結婚，並旅居澳洲。為求子嗣，人妻在2023年9月返台進行試管嬰兒手術並成功懷孕。然而，在2024年2月返回澳洲後，人妻卻在丈夫的USB中發現驚人證據。人妻控訴在2023年11月25日至29日，也就是她的懷孕期間，其丈夫竟與小三一同前往泰國旅遊。她在丈夫的USB中發現大量與小三的旅遊合照、小三裸照和小三與丈夫的視訊影片，還有大量由小三掌鏡的性愛影像。人妻在得知實情後，悲痛至極，決定在同年3月獨自返台待產。

小三辯稱不知對方有家室才交往，直到結束泰國行程才知道男方是人夫，卻被法官抓包其說謊。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

面對人妻的指控，小三竟辯稱自己是在酒醉視訊時「無意識」露出內衣，且她不知梁男有妻子。小三聲稱，直到泰國旅程結束前的深夜，梁男才坦承已婚，她當下極度震驚，並拒絕了交往請求。然而，法院查核兩人的Line通訊紀錄，發現小三曾主動向梁男提及：「一開始，我對你的已婚身分，只想保持距離。到後來，退下了防備，發生了進一步關係...直到那一天，你沒有回頭，我居然有點失落，於是決定做出了選擇，找你出國...」。這段對話明確顯示，小三在出發泰國旅遊前，就已知道梁男的已婚身份，因此她的辯詞沒有被法院採信。

法官發現小三在出發泰國旅遊前就已得知男方有家室，仍堅持繼續這段不倫戀。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

此外，法官還指出，從梁男USB中查獲的性愛影片發生時間，是在泰國旅遊結束之後，足認被告的行為已「逾越普通朋友之份際」，嚴重破壞了原告婚姻共同生活的圓滿及幸福。經法院審酌小三在明確知悉對方已婚身份後，仍與其進行泰國旅遊、視訊裸聊及發生性愛關係，屬於嚴重侵害配偶權的行為。特別是這段不倫戀在人妻辛苦接受試管手術並正在待產期間，對人妻造成的精神痛苦情節重大。最終法院判決人妻請求的非財產上損害賠償有理由，裁定小三應給付人妻精神慰撫金新台幣40萬元，可上訴。

原文出處：人妻懷孕待產驚見老公「泰國偷吃小三」！USB藏「激戰片、裸照」下場慘了

