人妻打「瘦瘦針」反胖2公斤 醫揪出減重失敗關鍵

近期俗稱「瘦瘦針」的GLP-1藥物成為許多人瘦身的熱門選項，但隨之而來的不良反應卻常被漠視。38歲丁姓人妻產後身材難以恢復，為了快速見效而嘗試施打。沒想到，她卻因為噁心、想吐等副作用，導致原本就有的失眠和情緒不穩更加嚴重，體重甚至反胖了2公斤，讓她大感崩潰，不得不求助專業減重門診。

為何打瘦瘦針反而變胖？

阮綜合醫院醫師洪櫻娟分享收治的病例表示，像丁女這樣經營事業、長期處於高壓的族群，其實是典型的「壓力胖」。巨大的生活壓力會導致內分泌失調，連帶影響睡眠品質，進而讓壓力賀爾蒙、瘦體素和飢餓素的分泌大亂。這時候，治療的重點就不該是盲目增加藥物劑量，而是要先幫助身體「解壓放鬆」。最後丁女調整生活步調、學習放鬆身心後，內分泌系統總算回歸正軌，睡眠品質也大幅提升，修復後2個月就穩健減掉5公斤。

打瘦瘦針會有哪些不舒服的反應？

洪櫻娟觀察到，許多人在使用瘦瘦針後，會出現腸胃不適、暈眩等生理反應，而食欲下降造成的血糖起伏，也容易引發焦慮、煩躁等情緒。如果本身就承受巨大壓力、或是曾有憂鬱傾向，這些身心負荷會交互影響，讓情緒狀態急轉直下，甚至加重失眠、產生自我懷疑。許多人誤以為只是單純的身體不舒服，卻忽略了其實情緒已經亮起紅燈。穩定壓力賀爾蒙，才是成功且健康的體重管理中，最常被低估的核心關鍵。

打瘦瘦針之前需不需要與醫師諮商？

洪櫻娟特別叮嚀，瘦瘦針最初其實是用來控制糖尿病血糖的藥物，它藉由延緩胃部消化來提高飽足感、輔助體重管理，但其使用規範與潛在風險卻常被社會輕描淡寫。請務必記住，每個人的壓力點、心理狀況與作息規律都大不相同，若使用不當，很可能導致身心狀況一再惡化。因此，洪櫻娟提醒施打前請務必與醫師開誠布公地討論過往的情緒狀態和壓力來源。藥物終究只是從旁協助，減重成功的基石是調整作息、均衡飲食和有效紓壓。當身心達到和諧穩定，減重過程才能輕鬆不復胖，遠離溜溜球效應。

若打了瘦瘦針不舒服要如何處理？

最後她更強調，一旦施打後，如果察覺自己情緒低落、徹夜難眠、感到虛弱無力或是情緒爆走，請務必立刻回診，而不是自作主張地增加藥量。

