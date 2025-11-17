人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她

遭性騷擾的白姓女子示範維修工人（圖／翻攝自微博／民生頻道）

小心性騷擾！大陸河南鄭州近日發生一起糾紛，一名白姓女子與先生同住，日前因為家中供應暖氣的閥門漏水，聯絡水電工上門維修，但當時家中只有她一人，男水電工過程中突然親她額頭，讓她嚇了一跳覺得被性騷擾，立刻報警。男水電工辯稱，自己只是無意間嘴唇碰到她的額頭。

根據陸媒《民生頻道》報導，河南鄭州一名白姓女子找到「小莉幫忙」，稱12日因家裡供應暖氣的閥門漏水，她先聯繫社區管委會，對方找來大樓施工單位派遣水電工上門維修；白女透露，當日家中只有她一個人，男水電工表示要更換閥門，當白女檢查櫃子底部漏水情況，對方竟親了她額頭，還朝她露出燦爛的微笑。

白女對男水電工此舉感到極度不適，立即通知社區管委會和保全人員，並在現場聯同其他水電工制止對她性騷擾的男水電工，同時撥打110報警。白女的先生得知妻子遇到性騷擾非常氣憤，且水電工和負責業者都沒有給他們一個合理說明和道歉。

在警方介入後，男水電工才解釋，他在低頭查看分水器閥門時，「無意間嘴唇碰到白女的額頭」，事後笑出來是因為「不好意思表達歉意」。而管委會則回應，此事件屬於個人行為，不多做評論，將全力配合警方調查。警方後續將進一步釐清男水電工的行為是故意還是誤會，會再公布調查結果。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

