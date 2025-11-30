人妻控出差返程「遭長官性侵」！丈夫提告求償結果大逆轉

（記者洪承恩／綜合報導）台北一名女子控訴，與上司公務出差時，返程途中在新北市萬里區的一處海邊遭長官強行性侵，氣得丈夫憤而向對方求償80萬多元。不過，案件深入調查後卻急轉直下，法院認為相關說法前後矛盾，加上被指控的男女兩人在事後仍以曖昧訊息往來，難以符合一般性侵受害者狀態，最終判決駁回丈夫的求償請求，全案仍可上訴。

根據判決內容，女子與長官於2018年9月共同赴外地出差，返家路上，長官將車停在新北萬里海邊，男子則指控對方在車內撲向妻子並強行逞慾，導致自己精神受創，因此求償80萬元慰撫金與身心科就醫費共80萬4200元。

示意圖／人妻控長官出差返程車內性侵，經過調查結果大逆轉。（擷取自免費圖庫Pixabay）

然而，法院調查後發現，女子在刑事階段的證述不一致，一度稱對方僅碰到大腿、並未得逞，後來又改口表示確實遭性侵，前後說法相互矛盾。此外，測謊反應也呈現不實，令法官質疑其整體可信度。

更關鍵的是，事件後女子多次傳訊息、寄信給長官，內容包含「很想念你」、「有你在的地方才是晴天」、「想念與你的南行」等充滿感情的字句，甚至向對方表示「會讓你沒事」。她還透露自己之所以提告，是因為受到丈夫逼迫，此舉與一般遭性侵者會避免接觸加害人的情況落差極大。

法官綜合證據後認定，丈夫主張妻子被長官強制性交一事欠缺可信基礎，無法證明長官有違法侵害其配偶權益，因此求償金額無理由，判決駁回，但仍保留上訴權利。

