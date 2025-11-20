人妻控女鄰居車震枕邊人 偷吃夫不講義氣全招了 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

桃園一名人妻阿嬌（化名）控訴，和她結婚超過30年的丈夫阿志（化名），和隔壁一名已婚的女鄰居阿春（化名）有婚外情，兩人交往超過1年，期間車震10餘次，因此對阿春提告求償100萬元。而阿春對於指控全盤否認，不過阿志在開庭時卻不講義氣、當庭出賣阿春，坦承與阿春的姦情；另名友人也證稱確有此事，阿春最終被桃園地院判決應賠償阿嬌30萬元。

判決指出，阿嬌與阿志結婚超過30年，結果阿志自2018年起至2020年間，卻與隔壁已婚的鄰居阿春發生姦情，交往期間，2人都選在車上約會並車震，阿嬌認為配偶權受侵害，因而對阿春提告求償100萬元。

庭訊時阿春辯稱，她從未和阿志交往，也沒有發生性行為，且阿嬌的求償金額也過高。但沒想到阿志卻當庭出賣阿春，將他與阿春的姦情全盤托出。他表示與阿春是鄰居，雙方認識很久，確實與阿春交往1年多，2人都以電話相約，再各自開車到停車場碰面，然後再換到他的車上約會，每次約會都會在車上性行為，阿志的的友人也證稱確有此事。

桃園地院法官認為，從證人的證詞看來，阿志和阿春曾交往並發生性行為一事，應堪認定，阿春的行為確實侵害到阿嬌的配偶身分法益且情節重大，考量到雙方的身分、地位、資力等因素，最終判處阿春應賠償阿嬌30萬元，全案仍可上訴。

