人妻揭出軌挨告被逼道歉15天！5天後大逆轉

▲中國河南一名人妻牛女士，在社群網路發文批評丈夫出軌，結果反被丈夫提告，法院還判決她必須連續在社群網路上公開道歉15天。然而，牛女士在道歉影片中將丈夫出軌的證據一一揭露，道歉反而變成公開處刑。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國河南一名人妻牛女士，在社群網路發文批評丈夫出軌，結果反被丈夫提告，法院還判決她必須連續在社群網路上公開道歉15天。然而，牛女士在道歉影片中將丈夫出軌的證據一一揭露，每次的道歉都像是一個耳光打在出軌的丈夫臉上，道歉到第5天，丈夫就遭到任職公司停職處分，而牛女士的社群網路帳號則是每天追蹤人數暴增，成為另類網紅。

綜合中國媒體報導，牛女士在向丈夫道歉的影片中，公開了法院的判決書以及兩人婚姻的真實狀況，還有丈夫出軌的證據。牛女士說雖然丈夫與已婚女同事持續5年婚外情，讓她心靈遭受創傷，但是自己在社交網路上發表了不加修飾的文章，曝光二人姓名、工作單位等等，還發表了不當的辱罵言論，所以向丈夫道歉。

廣告 廣告

牛女士說雖然自己因為遭到背叛，罹患了PTSD還為此住院，住院期間丈夫也沒有任何照顧，但是自己沒有循合適管通試圖溝通，而是在網路上發文，所以向丈夫道歉。牛女士強調，是法院判決她必須公開道歉，恢復丈夫的名譽權，所以道歉影片的相關內容絕對真實。

牛女士從1月12日開始公開道歉，一路道歉到17日都沒有停止，甚至還有一天的內容是文言文，不過，牛女士的每次道歉似乎沒有起到恢復老公名譽權的作用，反而是一次次把對方出軌的事實攤在大眾面前，形同公開處刑。

牛女士的道歉聲明在社群網路引發熱議，一日漲粉20萬，牛女士的丈夫也遭到炎上。對此，牛女士丈夫任職的「耿村煤礦」今日發布聲明表示，注意到網路反映並高度重視此事，現已將牛女士丈夫停職調查，並將按照調查結果依規依紀處理。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

人倫慘劇！美11歲男童生日當天「槍殺父親」 因不滿Switch被沒收

影／暴雨成災奪百命！非洲南部3國洪水肆虐 國家公園遊客急撤離

加拿大鬆綁中國電動車！大幅降低關稅 美官員警告「日後會後悔」