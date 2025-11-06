人妻摘婚戒離家！丈夫急打電話問「我做錯什麼」 真相曝光太爆笑

一名人妻將戒指留在家中，丈夫看了誤以為要離婚。（圖／翻攝X／@sJ3guMmKtpdEuPD）

日本一名人妻因前往醫院進行核磁共振（MRI）檢查，將婚戒暫時放在客廳桌上，未料丈夫返家後見到婚戒獨自擺放在盒上，誤以為妻子突然決定離婚，情急之下立即致電詢問。該名女子「りんりん」將這段插曲分享於社群平台X，貼文引發廣泛迴響。

根據貼文內容，「りんりん」於當日上午外出前，將銀色婚戒擺放在棕色盒子上後離家，並未留下說明。丈夫返家發現婚戒被單獨留在客廳餐桌正中央，心生不安，立刻撥打電話表示：「這是怎麼回事？早上我們還好好的啊，是不是我做錯什麼了？妳現在在娘家嗎？孩子們會被嚇到的。」

面對丈夫連番追問，「りんりん」起初感到困惑，隨後才理解誤會的原因，趕緊解釋「我在醫院，今天早上不是說要來做MRI檢查嗎？」原來，她是為了避免檢查過程中遺失貴重物品，才將婚戒特意放在家中最明顯的位置，方便保管。

事件解釋清楚後，丈夫也鬆了一口氣，並表示「雖然真的嚇了一跳，但戒指和檢查結果都沒事，太好了。」貼文中，「りんりん」也補充說明，兩人感情良好，這次只是烏龍一場，並感謝網友關心。

該貼文截至目前已吸引超過15萬人按讚，網友紛紛留言表示「可以理解老公的恐慌」、「笑中帶淚的誤會」、「結局讓人安心又好笑」，不少人也表示這是一則充滿夫妻情感的溫馨趣事。

