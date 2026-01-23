人妻摻20顆藥毒殺印夫 事後與小王徹夜看成人片！

印度發生一起情殺命案。（示意圖／翻攝自Pexel）





印度發生一起情殺命案，人妻馬杜里（Lakshmi Madhuri）為了與情人戈皮（Gopi）繼續來往，聯手謀殺丈夫洛卡姆（Lokam Shivanagaraju），沒想到兩人事後甚至徹夜觀看成人片。

婚外情曝光警告竟惹殺機

根據外媒《The New Indian Express》報導，洛卡姆和馬杜里於2007年結婚並育有二子。馬杜里後來在一間電影院售票處工作期間，結識經營汽車旅行社的戈皮，兩人隨即發展婚外情，洛卡姆察覺後曾出言警告，未料卻因此招來殺機。

當地警方指出，馬杜里嫌棄洛卡姆從事洋蔥生意，認為是對家族的「侮辱」，甚至曾說服他換工作。警方表示，馬杜里為了繼續與戈皮保持關係，在洛卡姆的飯菜中摻入約20顆藥，等他昏睡後，戈皮到場聯手將其殺害。

案發當晚，馬杜里與戈皮還一同觀看成人片，直到凌晨4時才報警，謊稱洛卡姆心臟病發作身亡，然而村民發現死者耳朵及臉部有血跡，懷疑死因不單純，隨即通知警方介入調查，經審訊後，馬杜里坦承與情人合謀殺夫，全案目前仍在進一步偵辦中。

