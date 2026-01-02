人妻撞破尪租屋當砲房！整間超極樂「小三狂換戰袍」

社會中心／綜合報導

台中一位人妻意外發現結婚多年的丈夫，竟與自己的好姐妹「偷來暗去」，人妻控訴小三是知名餐廳千金，人前裝姐妹私下卻勾引自己老公；偷情男女不僅多次私約，甚至還在外租下一間套房當兩人的「愛巢」，整間房內還塞滿各種情趣用品以及多套極樂戰袍，正宮事後氣炸提告偷情男女並向兩人求償100萬元。

判決書指出，正宮與老公2017年結婚，婚後育有2名子女，而小三在人前以「好姐妹」、「好朋友」相稱，但私下卻頻繁私約老公出門，兩人不僅進而發展成情侶關係，老公在外偷情被撞破後，主動坦承自己租套房專供跟小三偷情用。屋內不僅擺滿偷情男女的親密合影，還有多達7、8套極樂戰袍，包含馬甲、丁字褲、絲襪等多樣款式，甚至丁字褲還留有明顯分泌物。

此外，在外偷吃的人夫還透露，承認屋內的按摩棒、手銬，潤滑油等情趣用品，全都是小三「知名餐廳千金」所購買的，正宮事後氣炸提告兩人並求償100萬元。人夫到庭後對外遇事實表示不爭執，但主張經濟能力有限，無法負擔高額賠償；而當小三的「知名餐廳千金」則辯稱，是男方哭訴婚姻不睦，她才一時越界、產生朋友之外的情愫，並指出兩人男女關係僅維持半年，事後覺得懊悔主動要求結束關係，且租屋處情趣用品與她無關。

小三還反控元配索賠金額過高，且期間以訊息騷擾讓她身心承受巨大的壓力，希望能夠酌減賠償金額。台中地院衡量雙方身分、收入及侵害程度後，認定偷情男女應給付元配40萬元，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

