人妻撞見尪「無套床戰」親媽！22年不倫戀被捅破

國際中心／楊佩怡報導

一名40歲人妻日前在社群平台 Reddit 上的心碎發文，引發全美社群熱議。這名女子在懷胎 7 個月時，因旅程提前結束返家，未料竟親眼目睹結縭 25 年的丈夫正與自己的親生母親在臥室偷情，母親甚至囂張咆哮要她「滾出去」，進而揭開一場長達 22 年、毀掉三代家庭的驚世醜聞。





人妻親眼看見丈夫與親媽在滾床單，然而這段不倫戀卻持續22年之久。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





15歲純愛敵不過「岳母」誘惑

根據英國《鏡報》報導，該名人妻與丈夫是青梅竹馬，兩人從 15 歲相戀，17 歲懷孕後搬入女方父母家中，並於 18 歲正式結婚。兩人育有 4 名子女，目前她正懷著第 5 胎。她回憶，過去一直認為婚姻美滿，夫妻生活和諧且鮮少爭吵，丈夫對外更是公認的好爸爸與好女婿。

然而，人妻卻親眼看見長夫和自己的媽媽在滾床單的畫面，令她難以接受。抓姦在床後，丈夫才坦承一段令人作嘔的事實，他承認自從兩人 18 歲結婚那天起，他就遭到岳母「勾引」，這段不倫戀竟然維持了 22 年，每月至少發生一次無套性行為。人妻崩潰表示，丈夫甚至常在與母親親熱後幾分鐘，就若無其事地回到她的床上。





人妻與親生媽媽同時懷孕，卻沒想到親媽的小孩竟是丈夫的骨肉。（圖／此圖為AI生成示意圖）





三個弟弟疑為丈夫骨肉 複雜血緣驚呆眾人

隨著真相曝光，人妻進一步推算時間線，驚覺家中三名分別為 22 歲、18 歲與 15 歲的「弟弟」，極有可能不是父親的親生子，而是丈夫與母親私通的後代。她隨即逼迫丈夫向 63 歲的父親攤牌，原本安穩度過晚年的老父親得知妻子長期背叛，精神幾近崩潰。

沒想到更狗寫血的事情還在後頭，該名人妻與 60 歲的母親當時皆處於孕期，且受孕時間相隔不到一週。人妻曾天真地以為「母女一起懷孕」是美好的生命經驗；但萬萬沒想到母親腹中的孩子，竟是自己丈夫的親生骨肉，也就是即將出生孩子的「同父異母」手足。





最終人妻與丈夫離婚，親爸也和不倫戀的親媽離婚，人妻也透過法律爭取孩子扶養權。（圖／此圖為AI生成示意圖）





「兒童牧師」母親遭教會撤職 反控女兒毀名譽

這名母親在地方教會擔任「兒童牧師」，人妻選擇在家庭聚會中公開所有細節，導致母親隨即遭到教會開除。不料，這名母親不但毫無悔意，竟反過來指責女兒「毀了她的人生與名譽」。受害人妻在貼文中痛訴，母親多年來一直嘲諷她年輕懷孕、甚至辱罵她是「蕩婦」，私下卻與女婿暗通款曲多年，行徑極其虛偽。

後續發展

人妻後來帶領三個弟弟進行了 DNA 測試。結果證實，這三個弟弟確實全是丈夫的親生兒子。而人妻的父親在得知真相後，果斷提出了離婚；他表示無法接受 40 年的婚姻竟是一場騙局。人妻則是與丈夫離婚；她提到最困難的部分是如何向她的四個大孩子解釋「他們的爸爸同時也是他們舅舅的爸爸」。隨著原PO與她母親的小孩相繼出生，原PO強調她會極力爭取自己孩子的全額扶養費，並斷絕與母親的一切往來。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：人妻撞見尪「無套床戰」親媽！22年不倫戀「母女同時懷孕」老公辯：妳媽勾引我

