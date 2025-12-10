人妻查教召竟中籤！老公秒崩潰：查了等於報名 一票女生暴動曝邪惡計畫

生活中心／王文承報導

一名人妻分享，她替老公上網查詢召集資訊，結果真的看到老公被列入教召名單，老公得知後相當崩潰。（圖／資料照）

當兵是許多男人永生難忘的回憶，但若要再「當第二次兵」，不少人都十分抗拒。然而，115年教召查詢系統在12月開放後，許多男性開始擔心自己是否會被召集。一名人妻分享，她替老公上網查詢召集資訊，結果真的看到老公被列入教召名單。老公得知後相當崩潰，氣得大吼：「你幹嘛查啦！查了就等於報名啦！」貼文曝光後，一票女網友竟紛紛詢問查詢方式，而她們的理由更讓人笑翻——原來是想把前男友「送去教召」。

她查教召中籤尪秒崩潰 一票女曝惡毒計畫



一名女網友在社群平台《Threads》上表示，她替另一半查詢召集資訊，沒想到老公真的要在8月教召。老公得知後相當錯愕，怒喊：「你為什麼要查？查了就算報名啊！兩個禮拜耶！」然而約19分鐘後，老公情緒平復，語氣忽然變溫柔：「沒關係啦，就兩個禮拜而已。」但原PO仍感到十分愧疚，「覺得是自己親手害了另一半。」

更爆笑的是，貼文一出，一堆女網友立刻湧入留言、問怎麼查，「怎麼查？我要把前任們全部丟進去當兵」、「好後悔當年太年輕，沒有記住前男友的身分證字號」、「我每次看到教召相關文章就會幫前任查一次，我會繼續努力」、「女生們要珍惜這個報復前男友的網站」、「努力回想前男友的身分證」、「氣死，我根本沒記過前任們的身分證」。

不過，也有退伍軍人跳出來解釋，教召查詢系統根本不會改變「中籤率」，也不會因為查了就一定會被召。中籤機率會依兵種、專長、戶籍地而不同；過去在下載教召名冊時，系統會自動按照專長排序，符合免召條件者會直接剔除，名額則由下一位遞補。

事實上，全民防衛動員署後備指揮部也多次澄清，召集查詢並非「報名系統」，名冊依規定編組，不會因是否查詢而影響是否被召集。

