人妻查看丈夫手機驚見裸女沐浴 影中人竟是「自己嫂子」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

2023年6月間，新北市一名人妻小君（化名）無意在丈夫阿義（化名）手機中看到一段裸女沐浴畫面，赫然發現影中人竟是丈夫的「嫂子」，小君將影片拿給嫂子觀看後也確認是她本人，於是報警提告，經一審判決他有期徒刑4個月。阿義上訴，堅稱影片來自色情網站，不過高等法院認定他犯行明確，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，阿義與妻子小君、嫂子等同住在新北市鶯歌區，2023年6月20日晚間，小君在阿義手機內發現一段裸女沐浴影片，因背景畫面環境與家中極為相似，她發現影中人好像是嫂子，因此將影片拿給嫂子觀看確認。

廣告 廣告

結果嫂子在細看後羞認，影片中的人真的是她，拍攝地點也是她個人房間內的浴室，翌日便報警處理。檢警調查，原來阿義早就偷偷在嫂子的房間浴室天花板抽風機處架設攝影設備，方便偷拍嫂子洗澡。

高院審理時當庭勘驗影片，畫面顯示女子在浴室內裸身盥洗，鏡頭角度與嫂子浴室格局完全吻合。最重要的一個關鍵是，影片中的女子右手無名指有斷指特徵，與嫂子身體狀況一致，嫂子也當庭指認畫面中的人就是她自己。

法院認定，影片未經剪接，內容自然流暢，並非阿義辯稱的網路下載色情片，而是實際偷拍所得。阿義對此否認偷拍，仍辯稱影片來自色情網站，自己只是觀看並不清楚來源。但法院指出，阿義在警詢、偵查及審理中的說法前後矛盾，且影片最初即存於他的手機內，是由妻子發現後交給嫂嫂確認，整個過程與證人證述相互吻合，顯屬卸責之詞。

高院認為，阿義身為小叔，竟偷拍自己的嫂子洗澡，嚴重侵害她的性隱私與生活安寧，行為同時構成家庭成員間的不法侵害。原審依「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」判刑4個月、得易科罰金，並沒收相關影像，量刑並無不當，上訴無理由，全案定讞。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

信用卡遭盜刷開車急赴警局報案 警員聞到濃濃酒味先辦他酒駕

監委指憲法法庭判決背離社會基本事實 司法院回應了

【文章轉載請註明出處】