人妻淚訴遭生父逼脫衣X交「還摸著我的胸部」 憂女兒安危發文求助！網痛批：遠離共犯
一名人妻在當媽後，因爸爸慣性開黃腔，加上曾在孫女面前，抓媽媽的奶喊「你要不要吃你阿嬤的奶」，讓人妻崩潰勾起當年遭爸爸、哥哥強迫打手槍暗黑回憶，貼文一曝光，掀起大票網友關注。
父親竟對親生女兒伸出狼抓？
一名31歲的女網友在Dcard論壇以「小時候幫爸爸跟哥哥打手槍」發文，無助的表示「真的很希望有人能夠接住我」，痛訴國、高中時期，分別遭爸爸與哥哥強迫打手槍。原PO表示，國中時被爸爸試探性的教導「打手槍」，當時涉世未深的她，被爸爸拉著手「試嚕幾下」並被告知不能跟媽媽說，「當下沒有逃跑，也沒有爆哭或拒絕，可能因為我也很好奇」。
怎料，下一次父親假借她有事進房，又再度講到打手槍，然而，這次父親竟變本加厲，要求原PO口交，甚至要求她脫光衣服，「他摸著奶，這次是真的有口加打手槍到射」，完事後父親嚴肅的再次告訴她，這件事其實不該發生，一樣要求她不准告訴媽媽，「發生2次，但我都是事後才感受不舒服跟後悔」，因擔心家庭破碎，原PO選擇隱忍，並想讓這件事石沈大海。
高中多次遭哥哥威脅打手槍得逞？
然而，原PO高中時因被哥哥抓到無照騎機車把柄，遭多次威脅協助打手槍，甚至有次全家出國，被安排與哥哥同房間，仍遭到哥哥理所當然的要求打手槍，「這件事相比國中，我又更抗拒了，每次事後想起來都非常不舒服與難過」。原PO坦言，長大後忍住再某次將事件告知父親，卻沒想到爸爸竟希望她能原諒哥哥，並拿「媽媽會傷心難過」，來勒索原PO不要告知母親。
生母得知真相反應讓人心寒？
原PO坦言，直到長大過去遭到親飯事件仍無法釋懷，但直到女兒最近出生，父親竟再度慣性愛開黃腔，甚至昨天竟還在10個月大的女兒面前，「抓我媽的奶說，你要不要吃你阿嬤的奶」，讓原PO再也無法忍受，擔心女兒也遭遇她同樣的事情，於是決定私下傳訊息給父親，希望不要在小孩面前開黃腔，卻沒想到媽媽不諒解甚至還一直幫爸爸說話，忍無可忍下，原PO就將當年遭到父親與哥哥侵犯事情說出來。
原PO失望表示，看著媽媽還是持續幫爸爸講話，就越是激動，而媽媽竟以「我在看股票」冷處理，讓原PO相當崩潰，並後悔將真相講出來，「很難過講出來了好像也沒人站在我這裡，我看著我10個月大的女兒，一直哭一直哭，這些事情我也不敢跟我老公說」。
貼文一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛怒批，「超噁爛 一堆人都是被自己親近的性侵 好好保護你女兒！加油！！」「不要有任何一個機會讓女兒跟爸爸獨處」「不只妳爸跟妳哥，妳媽也很噁。在傳統家庭裡，被排斥的往往不是製造問題的人，而是指出問題的人，這樣的原生家庭不要也罷。祝妳早日走出來迎接幸福人生。」「救命啊 這什麼魔鬼家庭啊！？超噁心 」「遠離家裡吧，這父母沒救了，這媽媽就是那種女兒被侵犯但礙於經濟或面子問題選擇睜一隻眼閉一隻眼的共犯」。
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