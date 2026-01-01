人妻激戰廚師主管！嬌喊「我要尿尿」 綠帽夫氣炸

一名人妻偷吃廚師主管。（示意圖／翻攝自unsplash）





桃園一名人妻小潔（化名）和從事餐飲業的丈夫結婚後生下3個孩子，沒想到卻和廚師主管阿正（化名）在住處激戰多次，恩愛的聲音還被阿正女兒錄下，丈夫得知自己綠光罩頂後，憤而將阿正告上法院。

根據判決指出，丈夫指出兩人原為夫妻育有3名子女，婚姻關係存續期間，小潔卻與廚師主管阿正發展不倫戀，阿正還將小潔帶回桃園住處多次激戰，直到去年8月，他接獲阿正妻子傳訊，整起不倫關係才曝光，對阿正求償120萬元精神慰撫金。

其中一次住處激戰時，阿正的女兒就在屋內，清楚聽見房內傳出呻吟聲，隨後拿起手機錄影，畫面中可聽見女子持續呻吟及叫喊，還嬌滴滴地說「不要會痛」、「我要尿尿」，事後也拍下身穿白衣、黑褲的女子和穿著短褲的男子。法院勘驗影片後認定，內容並非遭攻擊或求救，而是明顯屬於性行為過程，成為認定侵權的重要證據。

面對指控，阿正否認相關影片與對話，並主張所謂「配偶權」並非法律保障的權利，甚至辯稱應優先保障個人性自主權。不過法院認為，阿正早已知悉女方婚姻狀況，仍選擇發生性行為，行為已嚴重侵害他人基於婚姻關係所享有的身分法益，相關辯詞不足採信。

法官審酌雙方身分背景，丈夫為餐飲業老闆，月收入約20萬元，被告則為廚師，月薪約6萬元，加上侵權情節、婚姻破裂後果，最終判定阿正要賠償60萬元。

